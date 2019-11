«Como lo hice yo» de Gustavo Elis supera el millón de reproducciones en Spotify

Con una fusión de ritmos urbanos y líricas románticas el sencillo “Como lo hice yo”, del venezolano Gustavo Elis, en el que participa el chileno Tommy Boysen, logró superar esta semana el millón de reproducciones en la plataforma digital de música Spotify. Tras menos de mes y medio de su estreno, la canción sobrepasó ya el millón de reproducciones en Chile, España, México y Argentina.

Ubicándose entre los primero lugares de las listas de Spotify, el mismo cuenta además con un videoclip dirigido por Anthony Millán, rodado en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, que roza ya las 500 mil reproducciones en el canal de YouTube del artista tras su debut el pasado 13 de septiembre.

Imparable, «Como lo hice yo» se ha posicionado como uno de los hits más importantes en la carrera musical del artista.

La colaboración surgió luego de que Gustavo y Tommy se conocieran en Chile y a partir de allí empezaran con la producción y grabación del sencillo, llevadas a cabo en Venezuela.

Más detalles en las redes sociales de @gustavoelis.

En : Gente