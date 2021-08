Como lograr el éxito en circunstancias adversas. Hay veces en las que parece que el universo se confabula para que las circunstancias no te permitan consumar tus sueños. ¿Qué tal si intentas cambiar o suavizar esas circunstancias que te están impidiendo el paso?.

Comienza viviendo como si ya estuvieras en el camino hacia tus objetivos, y así cuando te des cuenta ya estarás en el camino de tu éxito.

Si vas por un camino y te encuentras una gran piedra obstaculizando el paso, una de dos o quitas la piedra de en medio o la bordeas; Imagínate que las circunstancias desfavorables son la piedra. En cualquier caso nunca debes tirar la toalla, ya que esa es la senda del fracaso.

Además como otras veces he dicho, una circunstancia no favorable puede ser una favorable disfrazada.

Persistencia:

Una vez leí una frase de Miguel de Unamuno que decía «Para dar una vez en el clavo hay que dar cien veces en la herradura». Se trata de insistir, insistir….. sin desfallecer. Con la persistencia eliminarás los efectos de las carencias de otras

habilidades o circunstancias.

No hace falta hacer grandes esfuerzos, un poquito todos los días, y sin darte cuenta estarás alcanzando tus metas.

No te pongas excusas:

Muchas veces nos ponemos excusas, las excusas pueden significar dos cosas:

1) Que realmente no quieres de verdad eso que crees que quieres. Tal vez esa meta sea solo algo impuesto por tu familia o la sociedad y llegas a creer que la quieres. Si esto es así deberías replantearte tus metas;

2) Que tengas miedo a tomar decisiones, tengas un miedo inconsciente al éxito porque crees que no te lo mereces. Las excusas son muy variopintas como exceso de trabajo, marido, hijos (a menos que los niños sean pequeñitos, que no es sino cuestión de esperar a que crezcan).

Todo esto son excusas que te pones a ti misma, la familia tiene que colaborar no eres una superwoman, habla con ellos.

Temas económicos (pues habrá que buscar la manera de financiar el proyecto) o bien comenzar con un proyecto que no tenga apenas gastos, es cuestión de buscar la forma de hacerlo con la circunstancia que lo impide.

Casi siempre son mayores las limitaciones que te pones en tu mente, ya que las reales normalmente se pueden gestionar.

Ten en cuenta estas tres cositas que te he comentado, y ya verás como aunque las circunstancias no te acompañen, puedes lograr el éxito, eliminando esas circunstancias o bien sacándoles provecho.

