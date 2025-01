¿Cómo los grandes eventos deportivos impactan en el mercado de apuestas mexicano?

Los grandes eventos deportivos tienen un profundo impacto en el mercado de apuestas, influyendo no solo en el volumen de apuestas realizadas, sino también en los tipos de apuestas disponibles, las estrategias empleadas por los apostadores y las proyecciones en diferentes sitios de apuestas deportivas. Eventos como los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA, el Super Bowl, los torneos de la NCAA y los partidos de la Liga MX, generan un aumento en la actividad de apuestas, atrayendo a millones de aficionados y generando ingresos significativos para las casas de apuestas.

Indaguemos a continuación en algunas variables sobre cómo los grandes eventos deportivos dan forma al mercado de apuestas.

Aumento en la actividad de apuestas deportivas

Uno de los efectos más inmediatos de los grandes eventos deportivos es el aumento drástico en el volumen de apuestas. Por ejemplo, durante el Super Bowl del 2024, se estima que alrededor de 68 millones de aficionados hicieron apuestas, con un monto estimado en $ 23,1 mil millones, lo que marca un aumento considerable en relación con años anteriores. De manera similar, el torneo March Madness de la NCAA ve a aproximadamente 68 millones de estadounidenses apostando alrededor de $ 15,5 mil millones. No podemos obviar los partidos de la Liga MX, los cuales generan un volumen significativo de apuestas, especialmente durante las finales y los choques clásicos. Estas cifras resaltan cómo los grandes eventos pueden impulsar niveles sin precedentes de actividad de apuestas.

Se maximiza la diversificación en los mercados de apuestas

Los grandes eventos deportivos también dan lugar a una expansión de los mercados de apuestas disponibles. Los apostadores pueden participar en una amplia gama de apuestas, incluidas las apuestas tradicionales sobre los resultados finales de los partidos, así como apuestas más específicas sobre el rendimiento de los jugadores, eventos específicos del juego e incluso apuestas especiales que cubren varios aspectos del juego. Esta diversificación permite atender a un público más amplio, lo que permite que tanto los apostadores ocasionales como los experimentados encuentren mercados que se adapten a sus intereses y estrategias.

Avances tecnológicos

El auge de la tecnología ha transformado el panorama de las apuestas, en particular durante los grandes eventos deportivos. Las apuestas en vivo, o apuestas en juego directo, han ganado una inmensa popularidad, lo que permite a los apostadores realizar apuestas en tiempo real a medida que se desarrolla la acción. Esta forma dinámica de apuestas es especialmente adecuada para eventos de alto riesgo, donde la situación puede cambiar rápidamente. Esta experiencia brinda a los apostadores nuevas oportunidades de capitalizar las circunstancias cambiantes. Además, la proliferación de aplicaciones de apuestas móviles han facilitado que los usuarios realicen apuestas desde cualquier lugar, lo que aumenta aún más la participación durante los grandes eventos.

Impacto económico

Las implicaciones económicas de los grandes eventos deportivos en el mercado de las apuestas son sustanciales. Por ejemplo, la Copa Mundial de la FIFA 2022 generó una facturación estimada de apuestas globales de aproximadamente 155 mil millones de dólares, lo que subraya la importancia financiera de tales eventos. La afluencia de apuestas no solo aumenta la rentabilidad de las casas de apuestas, sino que también estimula las oportunidades de publicidad y patrocinio. Las empresas de apuestas a menudo invierten mucho en marketing durante estos eventos, con el objetivo de mejorar la visibilidad de la marca y atraer nuevos clientes.

Cambios en el comportamiento del consumidor

Los eventos deportivos no solo aumentan el volumen de las apuestas, sino que también influyen en el comportamiento de los apostadores. Durante estos eventos, los apostadores tienden a:

Aumentar la frecuencia de apuestas : Los apostadores participan más activamente en las plataformas de apuestas durante eventos importantes, buscando aprovechar las oportunidades de apuestas en tiempo real y las promociones especiales que ofrecen los operadores.

Diversificar las apuestas : Durante eventos clave, los apostadores no solo apuestan en el resultado final de los partidos, sino que también participan en apuestas más específicas, como el número de goles, tarjetas amarillas, o el rendimiento de jugadores individuales. Esta diversificación aumenta el interés y la emoción en las apuestas.

Apostar en grupo : Muchos mexicanos participan en apuestas grupales, donde amigos y familiares se reúnen para discutir y realizar apuestas conjuntas. Esto no solo aumenta la socialización en torno al evento, sino que también eleva el monto total apostado.

Crecimiento del Mercado de Apuestas en Línea en México

El crecimiento del mercado de apuestas en línea, específicamente en México, ha sido positivo, con un aumento proyectado de ingresos de 2.05 mil millones de dólares en 2022 a 3.7 mil millones de dólares para 2028. Este crecimiento se debe en parte a la facilidad de acceso a plataformas de apuestas en línea y a la creciente aceptación de las apuestas digitales entre la población.

Consideraciones sobre el juego responsable

Si bien el entusiasmo que rodea a los grandes eventos deportivos puede generar una mayor actividad de apuestas, también plantea inquietudes sobre el juego responsable. El aumento de la participación puede generar mayores tasas de problemas con el juego; los estudios indican que los apostadores deportivos tienen 2,5 veces más probabilidades de experimentar problemas relacionados con el juego que otros jugadores. Por ello, es fundamental que los apostadores adopten prácticas de juego responsables, como establecer límites financieros, utilizar herramientas de autoexclusión y buscar ayuda si es necesario.

