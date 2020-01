Cómo migrar de Windows 7 a Windows 10 Gratis, Guía paso a paso

Ha finalizado el soporte a Windows 7, esto no quiere decir que si usted usa Windows 7 en su computador de escritorio o laptop, este vaya a dejar de funcionar, simplemente no recibirá las ya conocidas actualizaciones de seguridad.

Esto se da en un mal momento, ya que recientemente a Microsoft se la habría informado de un problema de seguridad en Windows 7 muy grave y que debió ser subsanado antes de cerrar el ciclo de 10 años de soporte para el cual la compañia se compromete con cada versión de su software.

Por los momentos, solo queda esperar si Microsoft liberará el parche que corrige dicha brecha de seguridad.

Ahora, si deseamos tener actualizaciones continuas sin problemas de ahora en adelante debemos actualizar a Windows 10, para lo cual deberíamos tener un equipo con menos de tres años de antiguedad ya que de acuerdo a Microsoft para poder usar Windows 10 de la mejor forma debemos tener un ordenador reciente, aunque algunos antiguos pueden operar Windows 10, en realidad Windows 10 podría instalarse en un smartphone de lo más recientes pero esto quedaría a su elección.

Requisitos mínimos de Hardware para instalar Windows 10

Procesador: procesador compatible de 1 gigahercio (GHz) o más rápido o sistema en un chip (SoC)

Memoria RAM: 1 gigabyte (GB) para 32 bits o 2 GB para 64 bits

Tamaño del disco duro: disco duro de 32 GB o más.

Tarjeta gráfica: compatible con DirectX 9 o posterior con controlador WDDM 1.0

Pantalla: 800×600

Conexión a Internet: la conectividad a Internet es necesaria.

Ahora bien, si tenemos un ordenador reciente con Windows 7 y deseamos actualizar a Windows 10, hay una opción de pago de alrededor de $130 dólares, pero si usted tiene Windows 7 Home o Profesional original siga estas instrucciones:

1. Vaya al sitio web de Microsoft para descargar Windows 10.

2. Haga clic en Descargar herramienta ahora y Ejecutar.

3. Elija Actualizar esta PC ahora , suponiendo que esta sea la única PC o laptop que está actualizando. (Si está actualizando una máquina diferente, elija Crear medios de instalación para otra PC y guarde los archivos de instalación).

4. Sigue las indicaciones es un asistente bien amigable.

5. Cuando finalice la actualización, vaya a Configuración Actualización y seguridad> Activación , y debería ver una licencia digital para Windows 10.

