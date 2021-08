Cómo pagar el recibo o factura de CANTV por Internet

Hay una opción habilidad para el pago del recibo o factura de telefonía fija en Venezuela de la empresa CANTV, la misma se puede hacer por la plataforma patria, veamos los pasos.

PASOS A SEGUIR:

En la opción de Servicios y Contratos registra el número telefónico fijo que deseas pagar, espera que se cargue la deuda y presiona el botón pagar. También es posible configurar que estos pagos se realicen de manera automática cada vez que se reciba información de un monto por pagar.

