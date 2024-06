Cómo parafrasear el contenido de marketing utilizando IA

Para las marcas o los profesionales del marketing online, parafrasear el contenido es una tarea rutinaria. Por ejemplo, suelen reformular el contenido para realizar pruebas A/B o para generar múltiples versiones únicas de un único contenido para utilizarlas en diferentes plataformas de redes sociales, etc.

Anteriormente, esta paráfrasis se realizaba manualmente y requería mucho tiempo y esfuerzo. Afortunadamente, ese no es el caso ahora, todo gracias a los avances en Inteligencia Artificial. Hay varias herramientas o soluciones basadas en inteligencia artificial disponibles en Internet que pueden reformular automáticamente el contenido dado de una manera nueva manteniendo intacto el significado original.

Sin embargo, para evitar errores y frustraciones, se recomienda seguir el enfoque correcto al usarlos. En esta publicación de blog, discutiremos ese enfoque en detalle.

Procedimiento paso a paso para parafrasear contenido de marketing mediante IA

A continuación se detallan los pasos que debe seguir para reformular rápidamente el contenido de marketing con la ayuda de la IA.

Elija una herramienta de paráfrasis de IA

Obviamente, el primer paso es encontrar una herramienta de paráfrasis basada en inteligencia artificial que haga el trabajo por usted. El mundo online está lleno de herramientas que afirman funcionar con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, debes evitar elegir a ciegas uno al azar; en su lugar, intente realizar una investigación detallada. Esto se debe a que la eficacia del proceso de parafraseo depende de la fiabilidad de la herramienta que esté utilizando.

Para facilitar el proceso de búsqueda, a continuación mencionamos algunos factores o rasgos que deben considerarse en una herramienta antes de finalizarla.

Operación con IA u otras tecnologías similares: esto es imprescindible; debe buscar una herramienta que funcione con inteligencia artificial o cualquier otra tecnología similar, como PNL, ML, LLM o aprendizaje profundo. Este tipo de información se puede encontrar fácilmente en el sitio web oficial de la herramienta.

Disponibilidad de múltiples modos: los especialistas en marketing a menudo tienen que parafrasear el contenido en diferentes tonos o estilos de escritura para satisfacer las necesidades y preferencias de la audiencia. Por lo tanto, opte por una herramienta que venga equipada con múltiples modos de parafraseo.

No es necesario registrarse ni registrarse: aunque este no es un factor importante, sigue siendo útil para encontrar una buena herramienta.

Contenido de entrada

Una vez que haya encontrado la herramienta adecuada, es el momento de simplemente ingresar contenido de marketing. Para esta guía, elegimos una Parafrasear Textos teniendo en cuenta los factores analizados en el paso anterior.

Cuando se trata de proporcionar texto de entrada, la herramienta seleccionada ofrece múltiples opciones; escriba/pegue texto directamente en el cuadro o cargue el archivo requerido desde el almacenamiento local. Después de pegar contenido de marketing, se ve así:

Ahora, debe seleccionar el modo requerido según las necesidades del público objetivo. Recuerde, cada modo funciona para adaptar el tono del contenido o el estilo de escritura similar a su nombre.

Por ejemplo, digamos; Si nuestro público objetivo es » Profesional «, entonces el modo por el que debemos optar puede ser » Creativo «, » Formal «, etc. Después de seleccionar el modo, simplemente presione el botón » Parafrasear » y espere los resultados.

La herramienta solo tardará unos momentos (dependiendo de la estabilidad de Internet) en proporcionarle los resultados. En nuestro caso, los resultados que obtuvimos se pueden ver en el archivo adjunto a continuación.

Como muestra la captura de pantalla, la herramienta ha parafraseado rápida y eficientemente el contenido proporcionado de una manera nueva y mejorada, manteniendo intacto el significado original.

Revisar los resultados de salida

Finalmente, se recomienda revisar o corregir detenidamente el resultado final para asegurarse de que ofrece el mismo significado/idea que su variante original. Esto se debe a que las herramientas avanzadas también pueden cometer errores (aunque es bastante raro) debido a fallos técnicos o cualquier otro motivo.

Si procede ciegamente con un resultado inexacto, puede dañar enormemente tanto su reputación como la reputación de la marca. Por eso sería bueno revisar el resultado al menos una vez.

Estos son los pasos que debes seguir para parafrasear con precisión el contenido de marketing utilizando Inteligencia Artificial (IA).

Consejos adicionales a considerar

Algunos de los consejos recomendados que puedes considerar seguir son los siguientes.

Asegúrese de que el texto ingresado sea preciso y esté libre de errores:

Antes de proporcionar contenido de entrada a la herramienta de parafraseo de IA, sería bueno asegurarse de que esté completamente libre de errores y sea preciso. Esto se debe a que las herramientas de inteligencia artificial no son lo suficientemente inteligentes como para identificar problemas en el texto y producir una versión reformulada precisa solucionando los defectos por sí mismas hasta el momento.

Por lo tanto, asegúrese de que su entrada no contenga errores gramaticales, ortográficos o de puntuación. Además, tampoco debe contener frases incompletas. Este tipo de errores aumentan en gran medida las posibilidades de que la herramienta genere resultados inexactos.

No dude en realizar cambios por su cuenta

No hay duda de que las herramientas de paráfrasis de IA son muy efectivas para reformular el contenido de marketing de una manera mejorada. Sin embargo, los profesionales todavía no recomiendan no confiar únicamente en ellos, ya que hacerlo puede obstaculizar las habilidades de escritura.

En lugar de ello, deberías intentar integrar tu propia creatividad en el resultado para mejorar aún más su calidad general.

Realice siempre una verificación de hechos

Al parafrasear, la IA solo cambiará palabras con sinónimos, modificará la estructura de la oración, etc. Por lo tanto, si su contenido de marketing contiene estadísticas u otros hechos creíbles, tenga en cuenta que la IA no verificará su exactitud fáctica. Debes hacerlo tú mismo.

Debe identificar las afirmaciones o estadísticas en los resultados parafraseados y buscarlos en línea, como sitios web gubernamentales, blogs, revistas creíbles, etc. Después de verificar, agregue manualmente la información nuevamente al contenido de marketing reformulado.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la parafraseo de la IA?

La paráfrasis de IA es cuando se realiza utilizando herramientas avanzadas en línea, lo que elimina la necesidad de dedicar tiempo y esfuerzo manualmente.

¿De qué manera puede resultar útil parafrasear el contenido de marketing con IA?

Parafrasear contenido con IA puede ser realmente útil de varias maneras que se analizan a continuación:

Mejora de la claridad: la IA puede identificar y reemplazar rápidamente palabras y frases complejas con sus sinónimos fáciles pero contextualmente apropiados para una máxima legibilidad y claridad.

Seguir una coherencia: gracias a los diferentes modos, el parafraseador de IA puede adaptar automáticamente el contenido dado en un determinado tono o estilo de escritura, como Profesional, Creativo, Suave, etc.

Reducir la posibilidad de plagio involuntario: al realizar varios cambios, como reemplazo de palabras, etc. en el texto dado, la herramienta de reformulación de IA garantiza que el contenido producido sea 100% original.

¿Qué cosas debo considerar al reformular contenido con IA?

Hay varias cosas que debes tener en cuenta. Por ejemplo, debes asegurarte de que el contenido de entrada esté completamente libre de cualquier tipo de defecto.

Además de esto, también debes corregir o revisar el resultado para confirmar si tiene el mismo significado que el texto fuente o no. Si es necesario algún cambio, no lo dudes, ¡simplemente hazlo!

Pensamientos finales

Parafrasear contenido de marketing utilizando Inteligencia Artificial (IA) se refiere al uso de herramientas de reformulación impulsadas por IA. Automáticamente reafirman el contenido dado de una manera mejorada manteniendo intacto el significado original. En esta publicación de blog, analizamos los pasos esenciales que se deben seguir para parafrasear contenido utilizando IA. ¡Esperamos que encuentres útil este blog!

