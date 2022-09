Cómo preparar Aderezo de mostaza y miel.

Tiempo de preparación: 5 minutos

Tiempo de enfriamiento: 30 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Porciones: 6

Ingredientes 1/2 taza de yogur bajo en grasas sin sabor

3 cucharadas de leche sin grasa o del 1%

1 cucharada de miel*

2 cucharaditas de mostaza preparada (cualquier tipo)

Preparación Lávese las manos con agua y jabón. Combine todos los ingredientes en un tazón pequeño hasta que estén suaves. Cubra y enfríe por 30 minutos antes de servir. Refrigere las sobras en las siguientes 2 horas. Notas: Para un sabor más fuerte, añada 1 o 2 cucharaditas de mostaza.

¡Este tipo de receta funciona con todo tipo de mostaza!

*La miel no es recomendada para niños menores de 1 año.

Información nutricional

6 porciones por envase Tamaño por ración 2 cucharadas (33g) Cantidad por ración Calorías 30 % Valor Diario* Grasa Total 0g 0%

Grasa Saturada 0g 0%

Grasa Trans 0g

Colesterol 0mg 0%

Sodio 35mg 2%

Carbohidrato Total 5g 2%

Fibra Dietética 0g 0%

Azúcares Totales 5g

Incluye 3g azúcares añadidos 6%

Proteínas 1g Vitamina A 7mcg 1%

Vitamina C 0mg 0%

Vitamina D 0mcg 0%

Calcio 48mg 4%

Hierro 0mg 0%

Potasio 64mg 2% * El % Valor Diario (VD) le indica cuánto un nutriente en una porción de alimentos contribuye a una dieta diaria. 2,000 calorías al día se utiliza para asesoramiento de nutrición general.

Cortesía de MedlinePlus de la Biblioteca Nacional de EE. UU.