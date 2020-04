Cómo preparar «nutella» casera (FITNESS)

1. Ingredientes necesarios para elaborar 400 gramos de Nutella casera

No hay una única receta universal al gusto de todos, sino que se trata de ir jugando con la cantidad de cada uno de los ingredientes para encontrar la combinación que más te guste. Te presentamos nuestra combinación preferida, pero no dudes en cambiar la cantidad de los ingredientes para adaptarla a tu paladar.

Aparte de poder cambiar la cantidad de cada ingrediente que uses para la Nutella, puedes modificar la clase de cada ingrediente para adaptarlo a tu gusto : por ejemplo, tienes la posibilidad de recurrir a la clase de aceite que más te guste, en cuanto a la leche -puedes elegirla vegetal, entera, desnatada o fresca, por ejemplo-, puedes elegir el edulcorante que prefieras e incluso, podrías optar por cambiar las avellanas o una parte de este ingrediente por algún otro fruto seco.

100 gramos de avellanas que no tengan cáscara.

120 mililitros de leche.

30 gramos de aceite. Es ideal que el aceite que elijas tenga un sabor neutro y suave, tanto si es de coco, de semillas o de otra clase.

30 gramos de cacao en polvo, que sea puro.

50 gramos de azúcar moreno. Este ingrediente también se puede reemplazar por 6 o 7 dátiles frescos.

2. Hacer tostar las avellanas

En primer lugar, habrá que coger las avellanas y ponerlas sobre una bandeja de horno para tostarlas. Resulta importante precalentar primero el horno a 180 ºC. Una vez precalentado, introducirlas en el horno durante entre 12 y 25 minutos. Al cabo de 6 minutos de estar en el horno, hay que removerlas un poco.

Se trata de una etapa clave y hay que ser conscientes de que no se nos deben quemar las avellanas porque en caso de que esto se produzca el sabor de la crema de cacao será demasiado amargo.

3. Triturar las avellanas y añadir aceite

Cuando ya hayamos tostado las avellanas, las tenemos que utilizar para elaborar la crema en cuestión. Se trata de una etapa mucho más fácil para la que necesitaremos utilizar una batidora o un robot de cocina . Si usas un robot de cocina, la textura será menos espesa.

Entonces, únicamente es necesario que añadas las avellanas en el vaso junto con el aceite . Triturar todo bien hasta obtener una pasta homogénea y cremosa, con la menor cantidad posible de grumos.

4. Elabora una pasta en forma de crema

A continuación, añadiremos a la mezcla los ingredientes que aún no hemos empleado: el azúcar, el cacao y, por último, la leche. Entonces, habrá que seguir triturando la mezcla hasta que alcance el aspecto y la textura necesarios .

En este paso, resulta muy relevante que vayamos probando la mezcla para tratar de saber si hay que añadir más cacao, leche o azúcar, siempre según el gusto de cada uno. El azúcar, por ejemplo, le aportará un toque más dulce, y la leche hará que la textura de la pasta sea más diluida.

5. Presentación final

Cuando ya hemos conseguido una crema espesa, la hemos de depositar en el interior de un bote que sea hermético.

Créditos. tumejorfisico.com

