Esta bebida dulce y cremosa se prepara especialmente para las fiestas navideñas y es la preferida de grandes y chicos. Le indicaremos la forma de preparar esta rica bebida para que impresione a sus amigos y familiares en la época de compartir.

Paso a paso:

Levante tres claras de huevo a punto de suspiro y agregue lentamente cuatro yemas sin dejar de batir.

Agregue en el mismo envase dos latas de leche condensada, un litro de leche pasteurizada, un toque de vainilla y ralladura de limón y siga batiendo lentamente.

Como toque final use un litro del ron de su preferencia y agregue a la mezcla; pruebe siempre para medir el grado de licor y, de ser necesario, emparejar el sabor con más leche.

Si desea más espesor en el ponche puede poner a hervor la leche que usará con dos cucharadas de maicena.

La bebida se debe refrigerarse al menos dos horas.

Si quiere darle un toque de frescura al trago sírvalo con hielo y agregue una hoja de menta.

¿Cómo preparar ponche crema? was last modified: by

En: Gastronomía