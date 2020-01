Como preparar Sopa Quema Grasa

Ingredientes de la sopa Quema Grasa

Pimiento verde: Este ingrediente es rico en cloro, potasio, azufre, fósforo y potasio. Es uno de los ingredientes principales de esta sopa ya que tambien aporta vitaminas, en especial vitamina C. Además de todo esto ayuda a sentir saciedad y evita el estreñimiento.

Cebolla: Ayuda a desintoxicar el cuerpo además que aporta azufre, fósforo, potasio y agua. Es alcalina, antioxidante y ayuda a controlar el ácido úrico y a la eliminación de líquidos retenidos gracias a su acción diurética.

Apio en rama: Tiene un alto contenido en potasio, cobre, calcio, sodio y azufre, entre otros minerales. Diurético por excelencia y controlador de ácido úrico, funciona como tónico para el cerebro a la vez que aporta sales minerales al organismo.

Tomate: Se trata de una hortaliza que se incluye en esta dieta porque protege el sistema cardiovascular y reduce el colesterol. Es rica en fósforo potasio, cloro por lo que es muy nutritiva.

Col o repollo: Contiene sales minerales como calcio, potasio y azufre, baja en calorías y ayuda a controlar el estreñimiento. De igual manera favorece la salud de la piel.

Como hacer sopa quema grasa

La preparación de esta sopa consta de cinco pasos básicos que dejamos a continuación:

Lavar y cortar las verduras o vegetales en pequeños trozos. En una olla poner agua a calentar cundo esté hirviendo se agregan los vegetales o verduras ya cortados. Con el fuego bajo y la olla tapada, dejar cocer hasta que todo esté en su punto exacto de cocción. Para favorecer la digestión y tener un efecto saciante se recomienda triturar o licuar la sopa hasta que quede como una crema. Dividir en porciones para su posterior consumo y refrigerar.

Consejos importantes

Si se padece de diabetes o insuficiencia se debe consultar al médico antes de tomar esta sopa por tiempo prolongado.

Se debe tomar mucha agua, alrededor de cinco a ocho vasos diarios, si se decide tomar esta sopa por varios días seguidos.

Si se está acostumbrado a hacer ayunos prolongados se puede consumir sólo el caldo de la sopa y no tipo crema.

Si se sufre de alguna enfermedad estomacal como ulceras, gastritis o acidez, se debe tener en cuenta la opinión de un especialista para sustituir algunos ingredientes.

Es mejor consultar a un médico antes de hacer esta dieta ya que se pueden producir algunas complicaciones.

El único ejercicio recomendado que se debe hacer, mientras se esté consumiendo esta sopa por varios días, es el paseo ya que no exige grandes esfuerzos.

