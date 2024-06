Cómo prevenir las picaduras de mosquitos, recomendaciones de repelentes efectivos

Cómo prevenir las picaduras de mosquitos

De acuerdo a los CDC los mosquitos o zancudos pican de día y de noche y propagan microbios con sus picaduras que pueden enfermarlo.

Prevenga enfermedades al protegerse y proteger a su familia de las picaduras de mosquitos.

Uso de repelentes de insectos:

Use repelentes de insectos registrados en la EPA con uno de los siguientes ingredientes activos. Cuando se usan de acuerdo con las instrucciones, los repelentes de insectos registrados en la EPA son de eficacia y seguridad comprobada, incluso para las personas embarazadas y las que estén amamantando.

DEET

Picaridina (conocida como KBR 3023 o icaridina fuera de los Estados Unidos)

IR3535

Aceite de eucalipto de limón (OLE), un ingrediente derivado de plantas

Para-mentano-diol (PMD)

2-undecanona, un ingrediente derivado de plantas

Click aquí para encontrar el repelente de insectos adecuado.

Consejos para los bebés y los niños

Póngale a su hijo o hija ropa que le cubra los brazos y las piernas.

Cubra el cochecito y el portabebés con un mosquitero.

Si le aplica repelente de insectos a su hijo o hija

Siga siempre las instrucciones de la etiqueta.

No use productos que contengan aceite de eucalipto de limón (OLE) o para-mentano-diol (PMD) en niños menores de 3 años.

No les aplique repelente a los niños en las manos, los ojos, la boca ni sobre la piel cortada o irritada.

Adultos: para aplicarles repelente de insectos en la cara a los niños, pónganse primero el repelente en las manos.

Consejos para todas las personas

Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto.

Vuelva a aplicarse el repelente según las indicaciones.

No se aplique repelente en la piel debajo de la ropa.

Si usa protector solar, aplíquese primero el protector y después el repelente de insectos.

Use ropa protectora

Use camisas de manga larga y pantalones largos holgados.

Use ropa y otros artículos tratados con permetrina.La permetrina es un insecticida que mata o repele los mosquitos.

La ropa tratada con permetrina proporciona protección después de varias lavadas.

No aplique productos que contengan permetrina directamente sobre la piel.

Controle los mosquitos en espacios interiores y al aire libre

Use mallas o telas metálicas en las puertas y ventanas. Si tienen agujeros, repárelos para evitar que entren mosquitos.

Si hay aire acondicionado, úselo.

Evite que los mosquitos pongan huevos en el agua o cerca del agua.Revise los contenedores con agua en espacios interiores y al aire libre.

Una vez a la semana, hay que vaciar y restregar, voltear, cubrir o botar los recipientes que puedan acumular agua, como llantas, baldes, juguetes, piscinas, fuentes de aves, platillos de macetas o basureros.

Acerca de los repelentes naturales

No se conoce la eficacia de los repelentes de insectos no registrados en la EPA, incluidos algunos repelentes naturales.

Para protegerse contra los microbios propagados por mosquitos, los CDC y la EPA recomiendan usar un repelente de insectos registrado en la EPA.

Cuando elige un repelente de insectos registrado en la EPA puede estar seguro de que esta agencia ha evaluado la eficacia de ese repelente.

FUENTE CDC

