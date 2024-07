¿Cómo proteger su intimidad mientras navega por Internet?

Una persona media pasa en Internet unas siete horas al día, pero muchos se sienten frustrados con su navegación. Entre los problemas más comunes están los de compatibilidad de sitios web, las amenazas de software malicioso y virus, y la preocupación por los anuncios intrusivos, las molestas ventanas emergentes y la privacidad de los datos.

Afortunadamente, hay formas eficaces de protegerse y mejorar la experiencia en línea, tanto si se utiliza un portátil como una tableta o un smartphone. Estos son nuestros principales consejos para una navegación segura.

¿Cómo estar seguro en Internet?

1. Elimine las cookies regularmente

Las cookies son pequeños archivos que los sitios web almacenan en su dispositivo mientras navega por Internet. Rastrean su comportamiento para mostrarle productos adaptados a sus intereses. Por ejemplo, si miras un vestido de fiesta blanco en Zalando, el sitio lo recordará y te sugerirá artículos relacionados como velos de novia y zapatos blancos en tu próxima visita.

Para evitar que los sitios web sigan recopilando información sobre usted, conviene borrar las cookies con regularidad.

2. Utilice la función «No rastrear»

Muchos navegadores ofrecen la función «No rastrear», que pide a los sitios web que no recojan ni rastreen sus datos de navegación. Sin embargo, la eficacia de esta petición varía, ya que muchos sitios web y servidores la ignoran. No obstante, indicar su preferencia por la privacidad es un paso positivo.

Cada navegador tiene su propio método para activar esta función. A continuación te explicamos cómo activarla en Google Chrome:

Vaya a Configuración. Vaya a Privacidad y seguridad. Haz clic en Cookies de terceros. Active la opción de Enviar una solicitud » No rastrear » con su tráfico de navegación.

Mientras navega por Internet, incluso con la función «No rastrear» activa, no puede contar con un anonimato total. Piensa en esto: ¿puede el propietario de Wi-Fi ver mi historial de Internet? Cuando está conectado a una red Wi-Fi personal, el hecho de que Wi-Fi pueda rastrear el historial de búsqueda no es gran cosa. Al utilizar redes públicas, el problema del Wi-Fi historial de internet cobra mayor relevancia. Pocas personas quedan indiferentes al hecho de que cualquiera de nuestras acciones pueda ser vista por el administrador de la red. Pero hay formas de garantizar la seguridad en la navegación web, pero para ello necesitas una VPN confiable.

3. Utiliza motores de búsqueda seguros

Buscadores alternativos como DuckDuckGo y Startpage ofrecen excelentes resultados sin rastrear tus datos. Son tan fáciles de usar como Google o Yahoo. Sólo tienes que configurar tu motor de búsqueda preferido como predeterminado en tu navegador, y podrás buscar directamente desde la barra de direcciones como de costumbre.

Para el correo electrónico, considere la posibilidad de utilizar proveedores como ProtonMail, Mailbox.org o Posteo. Estos servicios compiten con Google ofreciendo servidores en Europa, cifrado mejorado y funciones como la eliminación de los metadatos del encabezado, que suprime la información de los destinatarios de los mensajes de correo electrónico.

4. Activar la navegación privada

La navegación privada ayuda a mantener a salvo tu información personal al impedir que algunos sitios web rastreen tu historial de búsqueda y navegación. Aunque no oculta tu actividad a tu proveedor de servicios de Internet, minimiza la acumulación de cookies, por lo que es ideal para mantener en secreto las compras de regalos.

5. Ajuste la configuración de privacidad de su navegador

Mucha gente pasa por alto la optimización de la configuración de seguridad de su navegador, pero es esencial para mantener la privacidad en línea. A continuación te explicamos cómo puedes mejorar la configuración de seguridad de tu navegador:

Para Safari (Mac):

Vaya a Preferencias > pestaña Privacidad.

Selecciona «Impedir el seguimiento de sitios cruzados».

Para Firefox:

Ve a Preferencias/Opciones > Privacidad y seguridad > Bloqueo de contenidos.

Marque «Siempre» en «Enviar a los sitios web una señal «Do Not Track» de que no desea ser rastreado».

Para Google Chrome:

Ve a Configuración > Opciones avanzadas > Configuración de contenido > Ventanas emergentes y redireccionamientos.

Active la opción «Bloqueado en Ventanas emergentes y redireccionamientos».

Para Microsoft Edge:

Ir a Configuración > Privacidad, búsqueda y servicios.

Seleccione Equilibrado.

Para Internet Explorer:

Vaya a Herramientas > Opciones de Internet > pestaña Privacidad.

Pon el control deslizante en MEDIO.

Marque la casilla «Activar el bloqueador de ventanas emergentes».

Para Vivaldi Browser:

Vaya a Configuración > Privacidad > Cookies.

En «Cookies de terceros», marque «Bloquear cookies de terceros».

6. Utiliza un bloqueador de anuncios

Hoy en día hay demasiados anuncios en Internet. Por eso, el 42% de los usuarios de todo el mundo instala bloqueadores de anuncios. Estas herramientas se integran en el navegador y utilizan filtros para bloquear contenidos específicos. Los bloqueadores de anuncios eliminan los anuncios que distraen, facilitan la lectura de las páginas y bloquean las noticias falsas. Muchos anuncios contienen malvertising, es decir, programas maliciosos ocultos en anuncios digitales. Utilizar un bloqueador de anuncios elimina este riesgo y le protege de contenidos peligrosos.

7. Compruebe siempre las herramientas y complementos antes de instalarlos

Los plug-ins, también conocidos como extensiones o complementos, mejoran tu navegador con nuevas funciones. Sin embargo, algunos plug-ins pueden instalar malware sin que te des cuenta, sobre todo si proceden de fuentes poco fiables.

Antes de descargar software gratuito, tómate un momento para comprobar la fiabilidad del proveedor. Busca reseñas o artículos negativos en Internet. Este consejo también se aplica al instalar aplicaciones en tu smartphone.

Conclusión

Los ciberdelincuentes están siempre a la caza de oportunidades para robar su información. Incluso un pequeño error puede acarrear grandes problemas. Pero no se preocupe: navegar por Internet de forma segura es posible. Echa un vistazo a nuestros 7 consejos para una navegación web segura y toma el control de tu seguridad y privacidad online. ¿Le han resultado útiles estos consejos?

