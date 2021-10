Cómo recargar el saldo de Movilnet, Movistar y Digitel a través del Sistema Patria

Cómo recarga el saldo de Movilnet, Movistar y Digitel a través del Sistema Patria

Veamos los pasos que nos indica la plataforma para hacer las operaciones..

La Plataforma Patria presenta una nueva opción que permite realizar recarga de saldo a los teléfono celulares de Movilnet, Movistar y Digitel, también pagar el servicio de telefonía fija, televisión e internet de estas operadoras telefónicas.

La opción estará disponible en la sección «Monedero» en la opción “Pagos y Recargas” para aquellos usuarios que tienen el nivel máximo de verificación. También es posible realizar estas operaciones desde la aplicación veMonedero.

Paso 1. Ingresa en la plataforma Patria con tu usuario y contraseña, sino tienes uno registrate es rápiod y sencillo

Paso 2. Selecciona la opción a en la barra de la izquierda que dice: Pagos y Recargas.

Paso 3. En la pantalla de Recarga selecciona el Operador,y las opciones que se piden, recuerda que debes tener todas las verificaciones requeridas en tu perfil de la plataforma para realizar esta operación de recarga.

Aquí ves cómo funciona desde la App en tu teléfono inteligente.

