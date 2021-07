¿Cómo se juega a la ruleta online?

La ruleta online sin duda es una de las protagonistas de los casinos en línea. Su popularidad se debe a que es un juego cargado de adrenalina, con múltiples opciones para apostar. En el siguiente artículo te mostraremos cómo jugarla y qué tipos de juegos de casino ruleta podrás encontrar.

Tipos de ruleta online y cómo jugarlas

Aunque la mecánica de la ruleta para jugar es básicamente la misma, las reglas están relacionadas al tipo de mesa en la que estés jugando. Existen tres tipos de ruleta online y cada casino muestra una, dos o las tres juntas en sus salas. Veamos cuáles son sus características y cómo jugar cada una. Cabe destacar que estos tres tipos de mesas también podrás encontrarlas como ruleta en vivo, si prefieres jugar con crupier real a este variante pueden encontrarlo en el mejor sitio Casino en vivo Argentina. Las mesas de ruleta en línea han evolucionado para mejorar la experiencia de los jugadores, y aun así sigue conservando su encanto tradicional.

¿Cómo jugar Ruleta francesa?

La French Roulette es el tipo de ruleta online más popular en los casinos de todo el mundo, ya que en Francia nació este juego. En esta versión encontrarás una rueda que comienza con un cero (verde) y sigue con dos hileras de números del 1 al 36 (rojas y negras). El jugador puede poner su apuesta en rojo/negro, par/impar, falta/pasa o en cualquiera de las tres docenas en las que se divide el tapete.

Al tener un cero, la ruleta francesa tiene reglas particulares. Si la bola cae en el cero se aplica la norma Le Partage, en donde se obtiene un 50% de la cantidad apostada. Los casinos también pueden aplicar la regla “en prisión” en donde la apuesta queda retenida en la mesa, las fichas se marcan y el jugador puede recuperarlas en la siguiente tirada. En las otras versiones, si sale cero el banco se queda con todas las apuestas.

Otra particularidad de este tipo de ruleta en línea es que los números del tapete también se pueden clasificar en función de su posición fija con respecto al cero: juego cero, cerca del cero, huérfanos y serie 5/8. Esta mesa tiene tres crupieres que llevan las apuestas.

¿Cómo jugar Ruleta europea?

La ruleta europea tiene casi las mismas normas que la francesa, ya que la rueda y el tapete son casi iguales. Ambos comienzan con un 0 verde y 36 números entre rojos y negros. Sin embargo, en la ruleta europea el tapete se representa en un cilindro que muestra los diferentes sectores de apuestas.

Además, en la europea se usan fichas de color, mientras que en la francesa se utilizan fichas de valor. Esta ruleta online solo tiene un crupier y no se sigue la regla “en prisión”.

¿Cómo jugar Ruleta americana?

Este tipo de ruleta es la más popular en Estados Unidos y la puedes encontrar en muchos casinos online. Este tablero tiene un 0 y un 00, además de las casillas 1 al 36, por lo que en total tiene 38 casillas. El tapete está organizado de forma diferente y no aplica la regla “en prisión”. Si la bola cae en 0, se pierden las apuestas simples. También tiene un solo crupier.

