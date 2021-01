¿Cómo se minan los bitcoins, y cuál es el hardware usado en la minería?

El hecho poco conocido sobre Bitcoin es que los bitcoins se minan, no se crean ni se generan. La minería de Bitcoin es el proceso completo de verificar las transacciones de Bitcoin y agregarlas a un libro mayor público distribuido (“ledger”) conocido como Blockchain. Toda la red Bitcoin se basa en la tecnología Blockchain. La minería se realiza para que no ocurra fraude o duplicación de transacciones. Existe para confirmar o verificar cada transacción, y el libro mayor público distribuido es accesible para todos los usuarios de Bitcoin.

Cada transacción registrada en el libro mayor indica que la transacción es legítima y evita que los usuarios vuelvan a gastar los bitcoins ya gastados. Los mineros hacen el trabajo de verificar cada transacción resolviendo problemas matemáticos complicados. Los mineros son computadoras dedicadas que resuelven algoritmos y generan un nuevo bloque. El minero que resuelve los algoritmos rápidamente obtiene bitcoins como recompensa.

Para el momento de la invención de Bitcoin, la recompensa era de 25 bitcoins por bloque que se proporcionaba a un minero, y había un sistema establecido que después de cada cuatro años, la recompensa se reduciría a la mitad. En 2018, la recompensa fue de 12,5 bitcoins por bloque. Si deseas convertirte en minero, debed conocer el hardware utilizado para la minería. Puedes conocer más bitcoins-evolution.com/es en línea.

Aquí, en este artículo, discutiremos cómo se elige el hardware para la minería y cuáles son los factores que deben tenerse en cuenta:

La hash rate

Los algoritmos matemáticos que se requieren resolver se vuelven complejos después de cada bloque de transacciones. Los mineros deben considerar la complejidad de los algoritmos y, en consecuencia, deben invertir en hardware de minería Bitcoin. De todas las características necesarias para elegir el equipo adecuado, una es la tasa de hash, mejor conocida como hash rate.

Hash rate es el número total de cálculos que realiza el hardware de minería en cada segundo. Este es el parámetro más crucial, ya que si la hash rate de tu hardware es buena, aumenta la posibilidad de resolver los algoritmos matemáticos rápidamente. Esto ayudará a resolver un bloque de transacciones rápidamente y ganar bitcoins como recompensa. Los mineros esperan obtener un resultado específico de la función hash.

La función hash está diseñada para ser volátil y depende totalmente de que los mineros prueben muchas entradas aleatorias para obtener la salida específica deseada.

Consumo de energía

Comprar hardware de minería de Bitcoin se considera una inversión, ya que te proporcionará recompensas en el futuro, pero también tiene algunos costos relacionados. Cuanto mejor y más potente hardware obtengas, mayor será el uso de electricidad. Siempre se sugiere comprar hardware lo suficientemente potente, pero también es crucial considerar el consumo de energía del hardware en vatios. Debes considerar la factura de la luz que recibirás después de usar este poderoso hardware.

Puedes calcular los hash que obtendrás de la electricidad después de usar tu hardware mediante la estimación del consumo de energía y la tasa de hash. Esto se puede hacer dividiendo el recuento de hash con el número total de vatios.

Diferentes hardware usados para la minería:

Unidad central de procesamiento (CPU)

La CPU es la categoría menos influyente del hardware de minería. Para los que desconocen qué es la CPU, es la unidad central de procesamiento, e implica el procesador de la computadora. Anteriormente, la CPU era la única manera de extraer bitcoins porque era rentable. Todo lo que los usuarios necesitaban era un potente procesador para extraer bitcoins.

Con el tiempo, fue menos apreciada porque los mineros querían ganar más bitcoins y asegurar la red. Esto hizo que la minería de CPU se volviera obsoleta. Los mineros consideran que en la actualidad, se puede intentar extraer bitcoins con CPU, pero no ganarás ni una sola moneda.

Unidad de procesamiento gráfico (GPU)

Unidad de procesamiento gráfico significa la tarjeta gráfica de gama alta. La GPU fue diseñada para calcular los complejos polígonos que se requieren en videos o juegos de alta resolución que mejoran los gráficos. Las personas consideran la GPU sobre la CPU porque brinda el máximo beneficio de rentabilidad y velocidad. Por ejemplo, al comparar tanto la CPU como la GPU, la CPU proporciona menos velocidad de 10MH/seg., mientras que la GPU ofrece una velocidad fantástica de 800 MH/seg.

Debido a la fantástica velocidad, las tarjetas gráficas se utilizan ampliamente y esto ha llevado a la evolución de las plataformas de minería. Las plataformas mineras son la red de computadoras que solucionan cálculos complicados. Estos equipos se pueden utilizar para dos propósitos principales: servir como computadora para satisfacer las necesidades personales o para dedicarse completamente a la minería.

¿Cómo se minan los bitcoins, y cuál es el hardware usado en la minería? was last modified: by

Temas relacionados:

En : Economía