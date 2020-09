¿Cómo ser transparente en tiempos de Covid?

Opinión-. La transparencia en el ejercicio de la administración pública debería ser una cuestión permanente, sin embargo cuando nos ajustamos a la realidad entendemos que no siempre es así y, por lo general, privan los intereses personales y grupales, se imponen las actitudes herméticas y sectarias.

No obstante, cuando vivimos tiempos de Covid-19 todas las instancias públicas deberían sumarse a una política común de transparencia y claridad en la información, como único método para generar confianza, credibilidad y tranquilidad en una sociedad cada vez más nerviosa, asustada y aislada.

A continuación hablaremos de 7 pasos necesarios para la optimización de la información de los centros de poder (Alcaldía, Gobernaciones, Presidencia, Ministerio y demás), en lo que se refiere a la pandemia de Coronavirus.

Primero paso: Generar un portal de noticias sobre el Covid-19.

Frente a la proliferación de informaciones por la web, rumores y fakes news, es vital que el órgano ejecutivo facilite el acceso a la información, a través de la creación de un portal o web site dedicada a exponer noticias verificadas y de fuentes serias que den a conocer la realidad de la enfermedad a los ciudadanos.

Segundo paso: Publica los contratos derivados de la emergencia.

Sí, durante todos estos meses las administraciones del aparato estatal ha invertido recursos de la nación en diferentes áreas (prevención, mantenimiento de hospitales y ambulatorios, equipamiento de bioseguridad, etc) por ende, es necesario visualizar los datos para que los ciudadanos conozcan las respuestas a las preguntas ¿Qué se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto costó?

Tercer paso: Publica la información técnica y científica de los expertos.

La crisis producida por la pandemia no es un tema político, aunque posee consecuencias sociopolíticas, por lo tanto los representantes del Estado no deben politizar la emergencia.

Por el contrario, deben darle espacio, fundamental y abierto, para que la sociedad pueda conocer las opiniones médicas y sanitarias vitales en épocas como la actual.

Cuarto paso: Datos abiertos para todos.

Parece obvio, pero es importante recordarlo, todos los datos ya sea de salud, insumos, inversión, contagios, muertes, recuperados, deben ser presentados con claridad y con orientación a la sociedad en aras de fortalecer la relación Gobierno-Ciudadanos.

Quinto: Presenta la información presupuestaria y el plan de contingencia.

¿De cuánto dispones? Y ¿Cuánto necesitas? Un buen gobernante le habla con sencillez y diáfanamente a sus ciudadanos; un gobierno transparente no oculta los detalles de su realidad presupuestaria y no mantiene en secreto sus planes para proteger a la ciudadanía ante los riesgos que implica una pandemia

Sexto: Crea visualización de información solicitada.

Los vecinos de una ciudad o región, preocupados por las implicaciones del Covid-19 están llenos de dudas, interrogantes e inquietudes, muchas de ellas difundidas en las redes sociales. Óyelas y respóndelas.

Séptimo: Crea un canal directo con los medios de comunicación.

En todas estas semanas los representantes de diarios, canales de televisión, portales de noticias, estaciones de radios, opinadores y más, están ávidos de información.

Un gobierno interesado en informar con transparencia debe abrir canales para un contacto más diligente y eficiente para optimizar la información proveniente de fuentes oficiales, dándoles así insumos correctos y válidos a los reporteros.

Sin duda, una sociedad informada es una ciudad más segura y más tranquila.

Y, un gobierno transparente siempre generará confianza y seguridad entre sus ciudadanos, esta es una premisa sencilla y totalmente cierta.

Por: María Alejandra Malaver (@malemalaver)

Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela

