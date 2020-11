¿Cómo será el desarrollo de las redes 5G?.

BUENOS AIRES, Noviembre de 2020.- Los primeros despliegues de infraestructura 5G ya han comenzado, con cerca de 114 redes 5G comerciales activas alrededor del mundo al segundo trimestre de este año, de acuerdo con cifras de TeleGeography. La familia de tecnologías 5G está en constante evolución y se espera profundizar en la estandarización y desarrollo de nuevas características en los próximos años.

Los despliegues de 5G durante los próximos años pueden esperarse en tres grandes fases, de acuerdo al Release del 3GPP (3rd Generation Partnership Project) en que esté basada la tecnología. Así lo explica el documento Global 5G: Rise of a Transformational Technology, publicado por 5G Americas y Rysavy Research en septiembre.

Para el período 2020 a 2022 se esperan los primeros despliegues basado en el Release 15, que se enfocará principalmente en el servicio de banda ancha móvil mejorada (eMBB, enhanced Mobile Broadband). En esta ola de despliegues de red podrán verse avances como celdas pequeñas (small cells) para bandas milimétricas (mmWave), algunos comienzos de computación en el borde (Edge Computing), redes privadas, y el movimiento hacia una arquitectura de 5G autónoma, además de aplicaciones de acceso fijo móvil —es decir, el uso de 5G para dar servicios de conectividad fija—.

A partir de 2022 y hasta 2024 aproximadamente, vendrá la segunda ola de tecnologías 5G, basadas en el Release 16 del 3GPP. Sus novedades principales serán la Internet de las Cosas Industrial (Industrial IoT, IIoT), las comunicaciones ultraconfiables de baja latencia (URLLC, Ultra Reliable Low Latency Communications), el backhaul y acceso integrado (IAB) y conexiones celulares para vehículo-a-todo (C-V2X, Cellular Vehicle to Everything). En esta etapa, se espera que la arquitectura 5G autónoma sea ya la norma, y algunos otros avances como celdas pequeñas milimétricas, computación en el borde y redes privadas ya estarán ampliamente adoptados.

La tercera etapa de despliegues, entre 2024 y 2026 aproximadamente, será protagonizada por el Release 17. La tecnología 5G permitirá conectar dispositivos de baja complejidad, servicios como broadcast (difusión) y multicast (multidifusión), y el despliegue de redes no terrestres. El despliegue en bandas milimétricas será amplio y se espera la utilización del rango 52,6 GHz a 71 GHz, además de incrementarse el uso de bandas medias.

A grandes rasgos, se puede concluir que en sus primeros años la 5G traerá especialmente mejoras en términos de conectividad móvil, para luego en la segunda y tercera fase inaugurar nuevos casos de uso innovadores al conectar un sinfín de dispositivos y creando aplicaciones y servicios nunca imaginados hasta ahora.

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas.

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en www.5gamericas.org. Siga nuestras noticias por Twitter: @5GA_CALA y LinkedIn: 5G Americas – Latin America & Caribbean.

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: AT&T, Cable & Wireless, Ciena, Cisco, CommScope, Crown Castle, Ericsson, Intel, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, T-Mobile US, Inc., Telefónica, VMware y WOM.

¿Cómo será el desarrollo de las redes 5G? was last modified: by

Temas relacionados:

En : Tecnología