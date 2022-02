¿Cómo son y cuánto puedo solicitar de adelantos en Panamá?

Los adelantos en Panamá o préstamos personales son sumas de dinero que te facilitan en una entidad financiera para que puedas cumplir un sueño u objetivo. Este puede ser festejar tu cumpleaños a todo dar, actualizar los artefactos de tu hogar o quizás unas vacaciones de ensueño. Sea cual sea tu propósito, esta forma de financiarlo es la indicada para lograrlo.

¿Cómo funcionan los adelantos en Panamá?

Para poder solicitar adelantos en Panamá tienes que saber ciertas cosas primero.

Para empezar, un crédito personal es un adelanto de dinero que te otorgará una entidad financiera y a cambio le deberás abonar cuotas iguales y consecutivas por el plazo que hayan acordado. Dentro de cada cuota se encontrará una parte del capital que te otorgaron, sumado al interés que es en definitiva la ganancia final de quien te lo otorgue.

Para acceder al préstamo debes tener la mayoría de edad, poseer cédula panameña vigente y una cuenta de banco a tu nombre; además, también deberás acreditar algunos otros requisitos que veremos más adelante, según tu perfil de solicitante. Los adelantos en Panamá tienen un límite de hasta 5000 Balboas en caso de ser trabajador independiente y 15000 Balboas en caso de asalariado.

Tips a la hora de pedir tu préstamo

Los préstamos personales son herramientas muy útiles para alcanzar tus objetivos, solo debes ser consciente de algunos aspectos para mantener una economía saludable.

Pide solo lo que necesites: si deseas cambiar los electrodomésticos de tu casa, busca algunos presupuestos para hacerlo, analiza bien qué quieres cambiar y así puedes pedir el monto y plazo que precises sin tener que excederte o limitarte de más.

Cuánto puedes asignar de tus ingresos al préstamo: es muy importante tener un presupuesto hogareño ordenado. Ve bien cuánto puedes destinar de tu salario a abonar una cuota para así no tener problemas al hacerlo.

El vencimiento está cerca de la fecha de cobro: cuando lo solicites, ten en cuenta que la cuota venza cerca del día de pago para que puedas abonar fácilmente.

Si sigues estos consejos podrás cumplir todos tus sueños sin problema alguno.

¿Cuánto dinero puedo obtener?

Ahora bien, veamos cuánto puedes solicitar y qué necesitas para ello. Si eres un trabajador independiente necesitas contar con un ingreso mínimo de B/.500, una declaración de renta, presentar los dos últimos meses de movimientos bancarios, poseer mail y celular. Con esos mínimos requisitos y completando el formulario de solicitud podrás acceder a la mejor financiación para cumplir cualquier meta, como cambiar el auto o mejorar tus servicios profesionales.

Si eres un trabajador asalariado, con sumar a los requisitos antes mencionados la documentación que demuestre que posees más de 7 meses de antigüedad -sea en una empresa privada o estatal-, ya estás listo para solicitarlo.

Sea cual sea tu categoría solo debes conectarte con nosotros y solicitar tu crédito de manera ágil y sencilla. Una vez completos los pasos te responderemos por mail la aprobación y posteriormente acreditaremos el dinero en tu cuenta bancaria.

¿Qué tan seguro es solicitar un préstamo de manera virtual?

En Pluscred, tu seguridad es lo más importante.

Es por eso que nuestra plataforma y formato de atención es la más segura del mercado. Además de ello, contamos con absoluta discreción sobre tus datos personales y ponemos a tu disposición la forma de contactarnos cuando lo precises.

Paso a paso como poder solicitarlo

Presta atención, ¡es muy sencillo!:

Para empezar debes completar el formulario que se encuentra en la página web, ahí solo se te requerirán los datos que necesitamos para contactarte y poder ofrecerte la mejor opción. Ten en cuenta que para tu facilidad lo podrás hacer tanto desde tu teléfono móvil como en una computadora, y en el horario que tu quieras. Estamos siempre a tu disposición. Una vez hecho esto el sistema evaluará tu solicitud y te enviaremos un correo electrónico con la propuesta más conveniente. Por último, se te acreditará el préstamo en la cuenta que nos has indicado en un lapso no mayor a 24 horas e incluso puede ser antes, esto dependerá del banco.

