Cómo tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo teléfono

Las aplicaciones de mensajería son increíblemente populares en la actualidad, y hay montones entre las cuales escoger. Una de las más populares es, sin duda alguna, WhatsApp, una aplicación de mensajería instantánea diferente. Con WhatsApp, utilizas tu propio número de teléfono, haciéndolo ideal tanto para usuarios personales como empresariales. Por ende, puedes configurar múltiples cuentas de WhatsApp, cada una con un número distinto.

Pero ¿y si quieres tener varias cuentas de WhatsApp a la vez? Esta aplicación requiere que finalices sesión en una cuenta antes de poder iniciar sesión en la otra, pero hemos encontrado al menos tres maneras de que puedas abrir tantas cuentas de WhatsApp como quieras en tu dispositivo simultáneamente.

Cómo abrir varias cuentas de WhatsApp al mismo tiempo

Hay tres maneras, escoge una y pruébala:

Método 1: WhatsApp++

Esta en la versión modificada de la aplicación oficial de WhatsApp, desarrollada para proveer montones de funcionalidades extra sin costo alguno. La ventaja principal es que puedes tener tanto la versión original como la modificada abiertas a la vez. La única manera de instalar WhatsApp++ es utilizando una tienda de aplicaciones de terceros, y la mejor se llama ACMarket:

Descarga ACMarket en tu dispositivo. Asegúrate de hacerlo desde el sitio web oficial de ACMarket, ya que este ha sido probado para garantizar su seguridad. Ahora, abre las Configuraciones y selecciona General. Ve a Perfiles o Administración de perfiles y busca el perfil de ACMarket. Haz clic en él. Presiona en Confiar y sal de las Configuraciones. Después, abre ACMarket y busca WhatsApp++. Selecciona los resultados, sigue las instrucciones de instalación de la aplicación y, una vez listo, ya puedes tener las dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo.

Nota: También puedes instalar ACMarket en tu PC para tener varias cuentas de WhatsApp en tu computadora de escritorio.

Método 2: Parallel Space

Este es el método pago, aunque puedes acceder a un período de prueba gratuito de tres días. Luego de eso, la aplicación cuesta $9.99. Parallel Space es una aplicación clonadora y es bastante sencilla de utilizar:

Ve a la tienda de aplicaciones de Android y descarga Parallel Space. Debes tener Android Pie o más reciente. Abre la aplicación y acepta los permisos. La aplicación te pedirá permisos para tu almacenamiento, micrófono, cámara y contactos. Ahora verás una lista de todas las aplicaciones en tu dispositivo. Selecciona WhatsApp y luego presiona el botón de “Clonar aplicación”. WhatsApp se cerrará y podrás comenzar a utilizar ambas aplicaciones a la vez.

Advertencia: Si no te subscribes luego del período de prueba de tres días, tus aplicaciones clonadas desaparecerán.

Método 3: Instalador de aplicaciones TutuApp

Similar a ACMarket, TutuApp es otra tienda de aplicaciones no oficial, repleta de aplicaciones y juegos modificados. La diferencia es que en esta existen distintas versiones de WhatsApp++, y puedes descargarlas y utilizar tantas como desees.

Descarga TutuApp en tu dispositivo. Abre las Configuraciones > General y ve a los Perfiles o Administración de perfiles. Busca el perfil de TutuApp, selecciónalo y presiona en Confiar. Abre TutuApp y escribe “WhatsApp++” en la búsqueda. Varias versiones aparecerán, escoge e instala todas las versiones que quieras.

Configúralas con cada una de tus cuentas de WhatsApp y úsalas todas al mismo tiempo.

Estos tres métodos funcionan muy bien y te permiten tener más de una cuenta de WhatsApp abierta al mismo tiempo. TutuApp y ACMarket son ambas tiendas de aplicaciones no oficiales, las cuales ofrecen miles de aplicaciones, juegos y ajustes, y todo esto de forma gratuita. Ninguna de las dos necesita jailbreak, las cual las hace legales y seguras de utilizar.

Si no quieres utilizar ninguna de las dos en tu Android, puedes recurrir al método oficial, utilizando la aplicación Parallel Space, para clonar WhatsApp. No te olvides de que, si no te suscribes a esta, todas las aplicaciones que hayas clonado desaparecerán una vez que el período de prueba haya finalizado.

Todos estos métodos son completamente seguros de utilizar, y harán exactamente lo que quieres que hagan. Con TutuApp y ACMarket, también puedes descargar montones de otras aplicaciones y juegos en tu dispositivo, solo comprueba de tener suficiente espacio en tu dispositivo primero.

Prueba estas soluciones y déjanos saber tu opinión. Si no puedes acceder a una de ellas, prueba con otra. Alguna de ellas te dará la oportunidad de tener varias cuentas diferentes de WhatsApp en el mismo dispositivo simultáneamente.

