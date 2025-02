¿Cómo terminó la impresionante racha de N’Golo Kanté?

N'golo Kanté ha ganado la Premier League inglesa con el Leicester y el Chelsea, así como varios torneos más.

Kanté también demostró su valía en la selección francesa. Durante muchos años, el centrocampista estuvo entre sus líderes y junto a ella ganó la Copa Mundial de la FIFA 2018.

La selección francesa lleva mucho tiempo sin perder en torneos como los Campeonatos del Mundo y de Europa. Y N'golo se convirtió en el primer jugador europeo en jugar más de 20 partidos en torneos internacionales de esta envergadura y no perder ninguno de ellos.

En cuanto a Kante, su exitosa racha en la selección acabó en las semifinales de la Eurocopa 2024. Por aquel entonces, los franceses perdieron ante los españoles con un marcador de 2:1. Y aunque Kante estuvo bien, no fue suficiente para ganar el partido.

Acerca de N’Golo Kanté

N’Golo Kanté, nacido el 29 de marzo de 1991 en París, es un futbolista francés que juega como centrocampista defensivo en el Al-Ittihad Jeddah de la Liga Profesional Saudí y en la selección nacional de Francia. Es reconocido por su excepcional capacidad defensiva y su incansable ética de trabajo en el campo, lo que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores mediocampistas defensivos de la historia.

De ascendencia maliense, Kanté comenzó su carrera profesional en el Boulogne, pasando luego al Caen antes de destacar en el Leicester City, donde fue pieza clave en la histórica conquista de la Premier League en la temporada 2015-2016. Posteriormente, se unió al Chelsea, donde ganó múltiples títulos, incluidos la Premier League, la UEFA Champions League y la Europa League. También fue fundamental en la victoria de Francia en la Copa del Mundo de 2018

Kanté es admirado no solo por su talento futbolístico, sino también por su humildad y carácter reservado, lo que lo convierte en un modelo a seguir dentro y fuera del campo.

