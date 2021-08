¿Cómo va a avanzar el Barcelona sin Lionel Messi?

A principios de este mes, el mundo del fútbol quedó conmocionado cuando se confirmó que Lionel Messi dejará el Barcelona este verano, después de dos décadas en el Camp Nou. Se esperaba que el jugador de 34 años, que ha contribuido a que el Barça sea más favorable con la mejor casa de apuestas deportivas de España durante años, acordara un nuevo contrato con el club catalán. Sin embargo, debido a las estrictas normas del fair play financiero de La Liga, no se pudo llegar a un acuerdo entre todas las partes.

«No podemos registrar el contrato de Leo Messi que estaba pactado por las normas del Fair Play Financiero», dijo el presidente del club, Joan Laporta, en una rueda de prensa. «Messi quería quedarse en el Barcelona y nosotros queríamos que Leo se quedara. Desgraciadamente, debido a las normas de La Liga, no podemos seguir adelante».

«No hay ninguna posibilidad de volver a fichar a Messi. No podemos vender falsas esperanzas a nuestros aficionados. Tenemos que seguir adelante. El Fútbol Club Barcelona está por encima de todo. Messi no está contento. Él quería quedarse en el Barcelona y nosotros queríamos a Messi aquí. Pero ahora no podemos cambiar la realidad, le deseo lo mejor en su próximo club».

No hay duda de que no será una hazaña fácil para el club para seguir adelante. Las botas de Messi son increíblemente grandes para llenar, y habrá mucha presión sobre los hombros de los futuros delanteros del Barça durante años y años. Empezando por nada menos que Sergio Agüero, compañero de equipo internacional y amigo íntimo de Messi.

El ex delantero del Manchester City se incorporó al Barcelona en un traspaso gratuito a principios de este verano y estaba encantado de haber coincidido por fin con Messi en el club. Sin embargo, con este giro inesperado en la historia, ahora hay mucha presión añadida sobre Agüero para que rinda en la temporada 2021/22 de La Liga, eso si se desmienten los rumores de que ya tiene a sus abogados para una salida del Camp Nou.

Aquellos que estén familiarizados con la Premier League inglesa sabrán que Agüero no es ajeno a marcar goles. Al fin y al cabo, es el máximo goleador del Man City, y siempre ha ayudado a reforzar al equipo de Pep Guardiola en los mercados de apuestas. Pero, en las últimas temporadas, ha tenido problemas con las lesiones, lo que ha mermado su tiempo de juego y, posiblemente, su capacidad. La Liga es una liga muy diferente a la inglesa, y podría adaptarse mejor al estilo de Agüero ahora que tiene 33 años, pero mantenerlo en forma será la clave del éxito para el Barcelona.

Luego está Memphis Depay. El internacional holandés rejuveneció su carrera en el Lyon tras un tórrido paso por el Manchester United, y el jugador de 27 años, que también se incorporó al Barcelona en un traspaso gratuito este año, no tiene nada que ver con la confianza. Puede que llegar a las mismas cotas que Messi no esté en su casillero, pero si a Depay se le permite pavonearse, seguro que conseguirá una decente cosecha de goles, como vimos la pasada temporada en la Ligue 1, donde marcó 20 veces en 37 partidos.

Después de dejar mucho que desear desde que llegó del Atlético de Madrid en 2019, Antoine Griezmann es un jugador que tiene mucho que demostrar en el Barcelona, y con la afición culpándole de la salida de Messi, ¿qué mejor manera de ganárselo que el jugador de 30 años encuentre por fin su sitio en el Camp Nou?

Con jugadores como Ansu Fati, Ousmane Dembélé, Emerson, Pedri, Frenkie de Jong, Eric García, Riqui Puig, etc., el Barça tiene una plantilla capaz de reagruparse, reconstruirse y seguir adelante. Pero no deben pensar en la marcha de Messi, ¡o podrían quedarse estancados durante años!

¿Cómo va a avanzar el Barcelona sin Lionel Messi? was last modified: by

En: Champions League