Cómo vestir en una entrevista de trabajo.

CARACAS, VENEZUELA. –Se acerca el día de la ansiada entrevista. Eres consciente de que la competencia para encontrar un hueco en el saturado panorama laboral es feroz y despiadada, y no quieres fallar en el último momento.

Ya nos hemos preparado adecuadamente para ese decisivo momento, pero aún queda una duda más por resolver: nuestra vestimenta. Aunque parezca algo baladí, ésta es una de las cuestiones que más preocupa a las personas antes de acudir a una entrevista de trabajo.

Es importante dedicar un tiempo para decidir qué ponerse, de modo que nuestra vestimenta no se convierta en algo que nos pueda perjudicar durante la entrevista. Todo lo contrario. Nuestra forma de vestir tiene que causar buena impresión al entrevistador y permitirnos comenzar con buen pie el proceso de selección.

Avisando de antemano que nuestro conocimiento de la empresa nos dará una indicación de cómo vestirnos, siempre que alguien me pregunta sobre este tema, doy estos consejos generales:

En caso de hombres, trajes de corte convencional de colores discretos. Para las mujeres, recomiendo vestidos o trajes de chaqueta, siempre con un aire clásico.

Si hablamos de la corbata, daré una norma elemental: olvídate de las corbatas con dibujos. Si quieres destacar, puedes optar por una corbata de una tonalidad más brillante que la media.

Busca colores neutros: negro, gris, azul marino… Debemos evitar prendas con estampados demasiados recargados.

Evitar demasiados complementos: cadenas, anillos, etc…

Cuida tu imagen general: buen afeitado para hombres y poco maquillaje para las mujeres. En ambos casos es necesario llevar el pelo arreglado, ropa bien planchada, etc…

Procura no estrenar ropa el día de la entrevista. Si quieres renovar tu vestuario, hazlo unos días de modo que las ropas se adapten a ti. De este modo evitarás gestos “extraños” durante la entrevista, como recolocarte la chaqueta, estirar las mangas de la camisa…

Una vez elegido el vestuario más acorde a tu personalidad y la imagen que proyecta la empresa, me gustaría darte el consejo más importante. Más allá de cualquier otro detalle, es importantísimo que acudas a la entrevista con seguridad en tí mismo y te sientas cómodo con tu vestimenta.

Crédito:José M. Mencía