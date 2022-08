En el marco del Festival Internacional de Teatro Progresista

Compañía Nacional de Danza rinde homenaje al Festival de Jóvenes Coreógrafos

CARACAS, VENEZUELA.-

(Fundación Compañía Nacional de Danza).– La Fundación Compañía Nacional de Danza (FCND), enmarcado en el Festival Internacional de Teatro Progresista, rendirá homenaje al “Festival de Jóvenes Coreógrafos”, evento artístico que representó, durante 30 años, una plataforma de estímulo para los noveles creadores del arte de movimiento. El Festival tendrá lugar en el Teatro Teresa Carreño, los días 5 y 6 de agosto, a partir de las 5:00 de la tarde, y el 7 de agosto, en dos funciones a las 11 de la mañana y 4 de la tarde.

El Festival dancístico se realizó de manera ininterrumpida desde 1985 hasta el 2015. Tras cumplir tres décadas como referente nacional e internacional, sus organizadores decidieron cerrar esa etapa. Pero basados en esa experiencia, 37 años después, la FCND decidió mostrar la obra dancística que se presentó en aquel entonces. De esta manera, rendirá tributo a la labor creativa que realizaron estos jóvenes coreógrafos, así como a su fundador, el maestro Carlos Paolillo, un gran investigador de la danza en Venezuela.

Esta edición especial reúne a: Juan Carlos Linares, Rafael González, Miguel Issa, Claudia Capriles, Félix Oropeza, Carmen Ortiz, Anaisa Castillo, Armando Díaz y Pedro Alcalá, testigos de la investigación y la exploración que se produjo, exhibió y sirvió de escuela desde 1985 hasta el año 2015.

¿Quiénes son ellos?

Juan Carlos Linares: Arquitecto, bailarín, profesor y coreógrafo nacido en Caracas. Dedicado a la Danza Butô, originaria de Japón. Creador-fundador de THOT.

La obra dancística creada por Juan Carlos Linares, denominada “Como todos los días” (1985), es la liberación de la rutina diaria de un ser sin rostro. Su intérprete es el bailarín Gabriel De Ávila y la música es un collage del mismo creador de la pieza.

Rafael González: Bailarín, coreógrafo, director artístico y maestro de danza.

Además, es un artista plástico que busca la fusión de los elementos de esa disciplina con la danza. Actualmente es director de Arte de la Fundación Compañía Nacional de Danza de Venezuela y docente adscrito a la coordinación del Teatro Teresa Carreño. En 1993 fundó la Compañía Espacio Alterno, de la cual es su director artístico.

La coreografía del maestro Rafael González lleva por nombre “Intervención”, del año 1989. Es un trabajo que indaga en la ritualidad del escenario, en las agresivas posibilidades de la luz y en la plasticidad de los cuerpos en movimiento. La obra está inspirada en el trabajo del escultor Christo Javacheff. La coreografía, puesta en escena e instalación es del maestro González; los bailarines intérpretes son José Lugo y Dimas Ramírez, y la música de Laure Anderson.

Miguel Issa: Es un hombre del mundo de las Artes Escénicas y Musicales, con un sello personal en todas sus creaciones y puestas en escena. Actualmente, es director escénico en la Compañía de Ópera Teresa Carreño. Es poseedor de una vasta experiencia en la Gerencia Cultural lo que ha permitido trabajar en importantes instituciones culturales de Venezuela.

La pieza creada por Miguel Issa lleva por nombre “Caricato en pena” (1994). Representa un personaje cuya alma quedó penando en el escenario. Su anhelo era recibir una rosa por parte de algún espectador para así aliviar su pena. Esta obra fue creada a partir del poema “a rose is rose is a rose” de Rafael Castillo Zapata. La coreografía e interpretación son de Miguel Issa, el diseño de vestuario de Efrén Rojas, y la música por Rachmaninof/Bizet.

Claudia Capriles: Bailarina, creadora e investigadora nacida en Caracas. Directora del proyecto multidisciplinario PLAN-CERO. Licenciada en Danza y Máster en Composición Coreográfica en Alemania. Su trabajo creativo ha sido desarrollado dentro del marco del Festival de Jóvenes Coreógrafos de Venezuela, así como en algunas compañías en Chile, Ecuador y Venezuela.

“La otra orilla” es la coreografía de Claudia Capriles, la cual refleja una noción budista del siglo VII, y reflexiona sobre la idea de cómo al desprenderse de la noción objetiva de los ciclos de la vida y la muerte, desaparece en el Ser la línea que los separa. Esta obra es la sincronía de dos seres en la búsqueda de trascendencia; de un salto más allá. La música es de Duke Ellington, el texto de Georges Bataille y los intérpretes son Sainma Rada y Bryan Landaeta.

Félix Oropeza: Bailarín, docente y coreógrafo de la parroquia San Agustín, Caracas. Licenciado en Danza Contemporánea, de amplia trayectoria nacional e internacional. Su línea de trabajo es la danza malandra, que es una mezcla del baile de calle con la danza contemporánea

Como bailarín ha formado parte de las compañías Danzahoy, Taller de Danza Caracas, Coreoarte, NeoDanza, DanceFront y Kaeja D’ Dance (Canadá), Ballet Danza Concierto (Colombia), Transit (España) y Rajatabla Danza.

“Ausencia” es la primera coreografía de Félix Oropeza dentro del Festival de Jóvenes Coreógrafos, creada en el año 1998. Es un monólogo basado en la novela histórica misteriosa “El Hombre de la Rosa’‘, de Umberto Eco. La música es de Oswaldo Rodríguez y la interpretación es de Luz Gómez, Sain-ma Rada, Indira Márquez, Ronny Méndez, José Lugo, Dimas Ramírez, Anthony Taborda, Ildemar Saavedra y Melina Di Giorgio.

Carmen Ortiz: Bailarina, coreógrafa, maestra y performista venezolana. Desde niña se incorporó al mundo de la danza y sé formó entre Venezuela y Francia. Su estética tiene que ver con la danza africana y la fusión entre África y Venezuela.

“Después de las primeras lluvias” obra dancística del año 1997 con adaptación del 2022. Dirección de Carmen Ortiz. “Todo es posible desde el amor». Intérpretes: Melibai Ocanto, Marcela Lunar, María Gómez, Natividad González, Mayby Ugueto, Yeceni González y Bárbara Acacio.

Pedro Alcalá: Venezolano, intérprete y coreógrafo de danza contemporánea. Ha trabajado con las compañías de danza, Espacio Alterno, Neodanza, Caracas Roja laboratorio, Río Teatro Caribe y Aktion kolectiva, presentándose en diversos festivales nacionales e internacionales.

Desde el año 1999 participa como bailarín y coreógrafo en múltiples ediciones del Festival de Jóvenes Coreógrafos, espacio que lo condujo a consolidar su línea de investigación y fundar en el proyecto UM gramo-nueva danza.

Actualmente dirige los proyectos Conscious Body Dance Project y laboratorio del cuerpo y es docente en la universidad experimental de las artes (UNEARTE).

“Efecto”, la coreografía de Pedro Alcalá, es una propuesta física inspirada en el transitar espiritual y la noble verdad habitada en la estructura de la mente y el cuerpo. Interpretación e improvisación de Anthony Taborda, Edwin Palacio, Ian JCor y Michelle Arias, la música es magnética.

Armando Díaz: Licenciado en danza especializado en danza contemporánea, y realizó estudios de teatro y música con El Teatro del Contrajuego, Instituto Universitario de Teatro (IUDET), Schola Cantorum de Caracas y el Taller de Expresión Lírica Fedora alemán.

Su formación como coreógrafo inició en el Festival de Jóvenes Coreógrafos en el año 2001. Actualmente, es el director de Sieteocho Danza, compañía de donde cumple quince años de trayectoria creativa. Sus obras se han presentado en Inglaterra, Francia, México, Cuba, Colombia, Uruguay, Perú y Venezuela.

“D.Q.Edition” pieza del 2014, fue creada por Armando Díaz para la celebración del 30 aniversario del Festival de Jóvenes Coreógrafos de Venezuela. La obra se basa en el “pas de deux” del Ballet Don Quijote (1869) de Marius Petipa. Esta presentación estará dedicada al maestro, Carlos Paolillo. Los intérpretes son: Kelvin Ortiz e Indira Marqués, el vestuario está a cargo de Anaisa Castillo y la música de Ludwing Mikus.

Anaisa Castillo: Actualmente, es la presidenta de la Compañía Nacional de Danza, bailarina, coreógrafa y diseñadora gráfica, su trabajo busca fusionar el diseño en todo.

“Melocotón de manzana”, pieza dancística creada por Anaisa Castillo en el año 2000, consiste en un juego con el espacio y el movimiento basado en cuentos infantiles de la guerra. El performance lo dirige Anaisa Castillo con la asistencia de Armando Díaz. Las intérpretes son Melinadi Giorgo, Natasha Cádiz, Heysell Leal y Paula Rojas

Esta muestra homenaje ha sido impulsada por La Fundación Compañía Nacional de Danza (FCND) convocando a referentes de la danza contemporánea y la escena nacional, en coproducción con el Teatro Teresa Carreño, el Instituto de Artes Escénicas y Musicales (IAEM) y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

En la segunda semana de este mes habrá nuevas funciones que se estarán llevando a cabo en los espacios abiertos del Centro Cultural BOD, con un planteamiento escénico diferente.

Por: Mary Ochoa