Comparan Fracaso De Iphone Con Bitcoin.

La evolución que ha tenido la tecnología ha traspasado las expectativas de muchas personas que incluso todavía suelen tener sus limitaciones con respecto a esta.

Cuando Apple decide ofrecer servicios que se relacionen con las criptomonedas, donde se demuestra que la tecnología no está lejos de formar parte del ecosistema cripto.

La posibilidad de encriptar información entre la nube y las criptomonedas pudiera ser una estrategia que arrastraría una gran cantidad de seguidores

IPhone y bitcoin productos que dan valor a lo cotidiano

Cuando se hace referencia a cambios o avances tecnológicos son muchas las opiniones que surgen de los diferentes expertos que en muchas oportunidades subestiman el alcance que pueden tener las monedas digitales dejándose influenciar por los paradigmas sociales.

Tal es el caso de IPhone cuando se crea muchas personas sintieron rechazo ante un avance tecnológico que para muchos es considerado uno de los productos tecnológicos más innovadores.

Este equipo inteligente no es el único que ha sido víctima de críticas y opiniones a favor y en contra, Bitcoin es el protagonista de las finanzas digitales descentralizadas basado en la tecnología Blockchain, considerada una de las plataformas más seguras gracias a la encriptación de información a través de bloques.

Los datos y operaciones que se realicen en esta tecnológica quedan encriptados de manera tal que nadie puede modificar ninguna de las operaciones que allí se realicen.

Cuando Bitcoin nace no había terminado de salir al mercado financiero digital cuando ya muchos expertos habían pronosticado su fracaso, puesto no se consideraba que pudiera existir un sistema financiero digital que pudiera operar sin la intervención de una entidad bancara o institución intermediaria.

Este aspecto pudiera ser considerado el principal ante un cambio de paradigma que para la sociedad resulta bastante complicado de digerir, puesto existen una cantidad de factores económicos externos que ya estan afectando la economía y las finanzas mundiales y que posiblemente son las que generan confianza en la población.

Puede ser que el valor de Bitcoin sea una de las características que más impacto causa en consecuencia que sea un activo digital bastante costoso, haciéndolo poco accesible a todos, aunque existe la posibilidad de adquirir al menos una pequeña fracción del mismo.

Las criptomonedas como nuevo paradigma tecnológico

Cualquier persona demuestra resistencia ante los cambios, lo mismo ocurre con la sociedad en general, solo que en este caso se habla de cambio de paradigmas.

Los paradigmas hacen referencia a lo que la gente está acostumbrada a hacer de una forma determinada puesto esto genera confianza y seguridad.

El hecho de que Bitcoin no necesite de la intervención de un ente centralizado representa un reto que para muchos no genera confianza.

Las entidades bancarias o financieras tradicionales suelen ejercer el papel de árbitros donde por medio de estos se aprueban o niegan las operaciones sino se cumplen con una serie de requisitos o funcionalidades.

Lamentablemente la sociedad y muchos de los procesos se han visto burocratizados cosa que incomoda a muchas personas, debido a que en una era tecnológica moderna se deberían agilizar los procedimientos y hacer uso de diversas aplicaciones que mejoren las experiencias de los usuarios.

Suelen comparar las ganancias de dinero fácil con las criptomonedas, pero, este puede resultar un proceso que requiere estudio, dedicación y constancia, recordemos que es un mercado altamente volátil y requiere de una toma de decisiones oportuna y eficiente.

El impacto social que pudiera generar Bitcoin sobre la sociedad en general es bastante significativo, puede que este atravesando una fase crucial, pero, también viendo mas allá de los intereses de cualquiera de las partes vamos a una digitalización global, no es cuestión de adoptar una moneda digital es cambiar la mentalidad con relación a lo que viene.

Bitcoin ¿éxito o fracaso?

Estamos a catorce años de la creación de Bitcoin, si se tuviera que evaluar el impacto de esta moneda digital en el mundo pudiéramos ser objetivos desde el punto de vista de aporte a las finanzas desde la perspectiva digital, donde la tecnología juega el papel principal.

La base de las criptomonedas y Bitcoin es la tecnología, lo digital, como anteriormente se menciona en consecuencia que las monedas digitales representan la visión de la economía en un futuro, donde las monedas tradicionales pasarían a un segundo plano.

Existen muchos factores en medio que por intereses propios no han permitido el mayor desarrollo de las criptomonedas, pero, que de seguro pudieran acoplarse y crear un nuevo sistema financiero fusionado entre lo digital y lo tradicional.

Conclusión

Suelen surgir muchas críticas cuando de avances tecnológicos se refiere, pero, debemos analizar subjetivamente todo lo que está pasando a nivel económico y financiero en el mundo para poder determinar el efecto que pudiera producir las monedas digitales en el mismo.