Comparativa de Tipos de Bombillos: LED, FLUORESCENTES o INCANDESCENTES, ¿Cuál Comprar?

Comparativa de Tipos de Bombillos: LED, FLUORESCENTES o INCANDESCENTES.

La tecnología en lo referente a la iluminación artificial ha cambiado y mejorado mucho en la última década, pasamos de usar masivamente las bombillas incandecentes a usar los tubos fluorecentes y en los últimos tiempos las lámparas de diodos led que se presumen son de mayor duración, más económicos pero pocos saben sobre la eficiencia en comparativa con sus rivales más tradicionales.

Definiciones y conceptos básicos,

Antes de ver la tabla debemos tener en cuenta que la unidad de medida de eficiencia lumínica es el Lúmen, este se define cómo:

El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. El flujo luminoso se diferencia del flujo radiante en que el primero contempla la sensibilidad variable del ojo humano a las diferentes longitudes de onda de la luz y el último involucra toda la radiación electromagnética emitida por la fuente según las leyes de Wien y de Stefan-Boltzmann sin considerar si tal radiación es visible o no. El lumen es definido en su relación con la unidad de intensidad luminosa, la candela (cd) y la unidad de ángulo sólido el estereorradián (sr) así: 1lm = 1 candela (cd) X sr

A considerar tenemos que cuando sobre una superficie de 1 m² incide un lumen, se dice que dicha superficie cuenta con una iluminación de un lux.

Una bombilla incandescente de 100 vatios de potencia eléctrica emite aproximadamente 1000 lúmenes, mientras que una lámpara de vapor de sodio de la misma potencia emite alrededor de 12.000 lúmenes, unas doce veces más, pudiendo llegar a emitir hasta 20 veces más que una lámpara de incandescencia, dependiendo del tipo de lámpara.

Tabla 1, Tipos de Bombillos. Equivalencia en los tres sistemas

Flujo luminoso mínimo (lm) Consumo de potencia eléctrica mínimo (Vatios) Incandescente (no halógena) Fluorescente compacta Lámpara LED 200 25 3-5 3 450 40 9-11 5-8 800 60 13-15 8-12 1.100 75 18-20 10-16 1.600 100 24-28 14-17 2.400 150 30-52 24-30 3.100 200 49-75 32 4.000 300 75-100 40,5

Tabla 2, Tipos de Bombillos. , Led vs Incandescentes. Equivalencia ampliada

BOMBILLO LED EQUIVALENCIA EN LÚMENES INCANDESCENTES Y HALÓGENAS 1W 70-100lm 10W 1 X 3W 180-250m 15W 3 X 1W 200-280lm 25W 4W 300-360lm 35W 5W 380-450lm 35-45W 6W 450-520lm 40W 7W 500-620lm 45W-60W 9W 700-850lm 50W-80W 10W 800-980lm 60W-70W 12W 900-1000lm 80-100W 14W 1000-1200lm 110W 15W 1100-1300lm 60W-120W 18W 1250-1500lm 140W 24W 1800-2100lm 165W 30W 2300-2750lm 200W 40W 3000-3600lm 120W-270W 45W 3500-4200lm 150W-300W 50W 4500-5000lm 250W 70W 6300-7000lm 400W 80W 6400-7200lm 500W

Conclusión

Lo importante a la hora de comprar una luz led equivalente en vatios a una luz amarilla, es la calidad de la misma, ya que muchas veces hemos visto que una luz led se daña en menos de un día y esto sucede por la mala calidad de los materiales, malos controles de calidad en fábrica, construcción del producto con materiales de mala calidad y hasta usados.

Esto último es real y se puede ver muchos informes, sobre fábricas chinas que trabajar con materiales reciclados o usados de mala calidad, tanto en África cómo en China hay vertederos de basura electrónica y de allí salen muchos componentes usados que terminan en los bombillos que recibimos en el hemisferio occidental, lo peor de todo eso es que al comprar el dispositivo no podemos asegurarnos que sus componentes discretos sean usados o nuevos, y en el caso que sean nuevos que sean de buena calidad.

El mejor consejo es averiguar primero en internet, realizando una simple búsqueda podemos conocer la reputación de la marca de los bombillos led que nos ofrecen los comerciantes.

En relacion a los ahorradores o fluorescentes su aplicación depende del presupuesto y espacio a iluminar, al igual que los incandescentes son muy sensibles a las fluctuaciones de voltaje y su usted está en una zona donde hay problemas eléctricos permanentes cómo Venezuela, es mejor invertir en bombillos led de buena calidad que terminar pagando a la larga mucho más por los tradicionales.

Anteriormente hemos escrito sobre el tema del precio de los bombillos ahorradores, los invitamos a ver nuestro artículos sobre el verdadero valor de estos bombillos.

Adicionalmente tocamos el tema de las plantas eléctricas, analizamos los tipos de plantas, Las eléctricas versus las solares.

¿Necesita calcular cuantos amperios consume su vivienda? visite nuestro artículo sobre el cálculo de consumo en amperios de los electrodomésticos

Redacción Notiactual.com, Copyright 2020