COMUNCIADO: Federación Venezolana de Baloncesto anunció suspensión de torneos por el Coronavirus

Federación Venezolana de Baloncesto anunció suspensión de torneos por el Coronavirus.

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) anuncia en rueda de prensa pautadas con motivo para la presentación de la Superliga de Baloncesto y su calendario, hace un giro al anuncio del al suspensión de la misma para seguir el lineamiento de FIBA ante la pandemia del COVID-19

La Superliga de baloncesto, que se esperaba fuese presentada este jueves en el Poliedro de Caracas, ha sido suspendida hasta nuevo aviso, la Federación Venezolana de Baloncesto así lo anuncia en sus redes sociales.

«Desde la FVB anunciamos que las ruedas de prensa pautadas para hoy (Superliga) y mañana (Presentación del Plan Nacional) quedan suspendidas para seguir los designios de @FIBA por la pandemia del virus COVID-19. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas #JuntosSomosMas».

