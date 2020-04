COMUNICADO ANAUCO CASO GRUPO FINANCIERO BOD

Prensa ANAUCO 17/04/2020.- Como es del conocimiento público un importante grupo de ciudadanos y empresas venezolanas han sido afectados por la situación presentada por tres de los bancos internacionales del Grupo Financiero BOD (capital venezolano), vale decir, Banco del Orinoco NV de Curaçao, All Bank Corp de Panamá y BOI Bank Corporation de Antigua y Barbuda. Este grupo de venezolanos y empresas depositantes de dichas instituciones se han visto inmersos en una problemática de falta de liquidez; supervisión y control, por parte de las autoridades de esas jurisdicciones, lo que trae como consecuencia que el dinero de los afectados se encuentra bloqueado desde hace mucho tiempo sin poder acceder o disponer del mismo. Muchos de estos depositantes tenían en esas instituciones todo su capital, sus ahorros, el producto de sus vidas de trabajo y hoy por hoy se encuentran en unas situación de estado de necesidad, máxime ante el detenimiento de la economía mundial tras la pandemia de COVID-19, lo que agrava significativamente su situación.

Por otra parte ayer circuló Gaceta Oficial Nro. 41.857, de fecha 13 de abril 2020, según la cual la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario de Venezuela, prorrogó por 120 días hábiles bancarios, las medidas de protección y aseguramiento que pesan sobre el Banco Occidental de Descuento BOD, entidad principal del Grupo Financiero.

ANAUCO en representación de cientos de afectados de las tres instituciones internacionales del Grupo Financiero BOD, ha exigido respuestas oportunas y satisfactorias ante dicho Grupo Financiero en Venezuela y ante los organismos de supervisión y control de Curaçao, Panamá y Antigua cuyo estatus es el siguiente:

Banco del Orinoco NV: Representantes del Grupo Financiero BOD han comunicado a ANAUCO que en manos de los fideicomisarios designados por el Tribunal de Primera Instancia de Curaçao ya se encuentra la propuesta de liquidación acordada que permitiría al Grupo Financiero BOD hacer frente a la liquidación y responder a nuestros depositantes representados. Ante esta notificación del Grupo Financiero BOD, ANAUCO presentó ayer 16 de abril de 2020, solicitud de confirmación de dicho trámite ante las autoridades de Curaçao, de quienes esperamos oportuna respuesta a fin confirmar tal proceso de negociación y de definir las acciones de resguardo y protección que garanticen dado el caso la devolución de fondos respectiva.

BOI BANK CORPORATION: De la misma manera ANAUCO ha exigido al grupo financiero BOD, los trámites pertinentes para solicitar a los veedores de la Superintendencia de Servicios Financieros de Antigua, autorización para la movilización y devolución de los fondos del grupo bajo representación. Las respuestas se han centrado en que el origen de la inmovilización de los fondos, obedece a supuestos problemas derivados de la inexistencia de bancos corresponsales de la entidad. Vista esta situación ANAUCO exige a las autoridades de Antigua tomar las medidas que sean necesarias para resolver esta problemática y en caso de existir otras razones que impidan la devolución de fondos, exigimos información oportuna para iniciar acciones internacionales de ser el caso.

ALL BANK CORP: Como ha sido informado, el liquidador designado de esta entidad inició un proceso de devolución de fondos para el primer escalón, depósitos inferiores a US$. 10.000, sin embargo, ha transcurrido el tiempo establecido en las leyes panameñas para que el liquidador presente informe sobre le estado financiero del banco y cronograma para la devolución a depositantes del siguiente escalón. ANAUCO monitorea este proceso y estará solicitando en breve información oficial de la mano de las autoridades respectivas.

Todos estamos en conocimiento de la situación mundial en relación al COVID-19, sabemos que hay limitaciones justificadas que impiden mayor celeridad en estos procesos. Sin embargo, se trata de un problema que afecta a miles de venezolanos, lo cual está menoscabando derechos calificados como derechos humanos, incluso el sostenimiento financiero y estabilidad de estas familias está en juego.

Por todo lo dicho hacemos un llamado general al Grupo Financiero BOD y a las autoridades financieras de Curaçao, Antigua y Panamá, para que se pronuncien inmediatamente en cada uno de los procesos en curso, para que respondan frente a estas familias venezolanas. ANAUCO prepara un siguiente paso ante organismos jurisdiccionales y multilaterales, para hacer valer los derechos humanos de estos miles de venezolanos afectados, así como, la activación de los mecanismos a que hubiere lugar para la justa administración de justicia.

