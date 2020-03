COMUNICADO: Bancos en Venezuela cierran operaciones por taquilla hasta nuevo aviso por el coronavirus

COMUNICADO: Bancos en Venezuela cierran operaciones por taquilla hasta nuevo aviso.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó, la tarde de este domingo, que a partir de este lunes 16 de marzo todas las agencias bancarias del país estarán cerradas debido al estado de alarma decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el pasado viernes 13.

A través de una circular enviada a todas las instituciones del sector bancario y difundida a través de sus cuentas en redes sociales este domingo 15-M, Sudeban comunicó que “estarán excepcionalmente suspendidas todas las actividades que impliquen la atención directa a los clientes, usuarios y público en general a través de su red de agencias, taquillas, oficinas y sedes administrativas en todo el país”.



