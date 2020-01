COMISIONADO DE LA NBA ADAM DECLARACIÓN DE PLATA SOBRE LA APROBACIÓN DE KOBE BRYANT

El comisionado Adam Silver emitió la siguiente declaración hoy

«La familia de la NBA está devastada por el trágico fallecimiento de Kobe Bryant y su hija, Gianna.

«Durante 20 temporadas, Kobe nos mostró lo que es posible cuando el talento notable se combina con una devoción absoluta con las selecciones All-Star y dos medallas de oro olímpicas. Pero será más recordado por inspirar a personas de todo el mundo a recoger una pelota de baloncesto y competir lo mejor que pudieron. Fue generoso con la sabiduría que adquirió y lo vio como su misión compartirlo con fin = generaciones de jugadores, deleitándose en transmitir su amor por el juego a Gianna.

-Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, Vanessa, a. su familia, la organización Lakcrs y todo el mundo deportivo «.

Nit #

Comunicado de la NBA sobre lo sucedido a KOBE BRYANT y a su hija Gianna was last modified: by

En : Deportes