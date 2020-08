COMUNICADO LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE MAESTROS ANTE EL PAÍS

LA FEDERACIÓN VENEZOLANA DE MAESTROS ANTE EL PAÍS CARACAS, AGOSTO 21 08 2020

La Federación Venezolana de Maestros y sus 27 sindicatos filiales, conscientes que los educadores y por ende sus organizaciones sindicales, no sólo nos debemos a las luchas reivindicativas del magisterio, sino que como organizaciones intermedias en la sociedad, no somos entes aislados del quehacer político, económico y social de lo que acontece en el país, al contrario toda la grave crisis que hoy vive nuestra nación la sentimos y padecemos en carne propia, lo que le pasa al país nos pasa a nosotros. Ante tales circunstancias tenemos la obligación estatutaria, de fijar nuestra posición ante la dramática situación por la que estamos atravesando todos los habitantes de esta hermosa tierra. Ninguna institución y ningún rincón de nuestro pueblo, están al margen de la situación crítica que vivimos, no sólo reafirmadas por todas las investigaciones de organismos nacionales e internacionales que así lo ratifican, sino también por nuestras propias vivencias en el día a día. La crisis actual no tiene parangón en la historia del país, hemos involucionado más de 80 años, mucho antes del coronavirus e incluso de las sanciones Venezuela presentaba una situación política, económica y social muy grave, hoy con el Covid-19 la situación es catastrófica. Al respecto, es importante recordar una información del 2005, la encuestadora Datos en el universal del 31 de marzo del 2005, indicaba que para la fecha en Venezuela, “existía una pobreza del 81% “pero el gobierno, por intermedio del Instituto Nacional de Estadística (INE), reconocía sólo el 53,1% “a pesar de que Ingresaban diariamente 150 millones de dólares y las reservas internacionales pasaban los 30 mil millones de dólares, la renta petrolera alcanzaba niveles históricos con más de 3.500.000 barriles diarios hoy según el BCV las reservas son de 6.409 millones de dólares y la renta petrolera no llega a 400.000 barriles diarios, razón por la cual el gobierno no logra ni logrará buenos resultados en la lucha contra la pobreza, el hambre, la desnutrición y el desempleo, por el contrario cada día los derechos humanos, el desarrollo humano y la economía venezolana, caen a niveles estrepitosos hasta tener incluso los peores indicadores de Latinoamérica, casi a la par de los países más empobrecidos del mundo, lo cual la convierten en un País que lejos de atraer capitales los espanta.

Ante este drama en el cual vivimos los venezolanos, especialmente en los aspectos más importantes para la subsistencia humana como la salud, educación y los niveles de ingresos que deben tener sus habitantes y que han sido violados flagrantemente por este régimen, debemos denunciar que el sistema de salud en Venezuela es un caos, muchos médicos y personal de salud han abandonado el país, varios han fallecido por carencia de dotación, no funcionan para los trabajadores en general el H.C.M, servicios funerarios, ni la Seguridad Social, que es una función social y una responsabilidad del Estado venezolano para todos sus connacionales, por ello elevamos nuestro reconocimiento a los trabajadores del sector salud, médicos, enfermeras y todos los que laboran y coadyuvar con la misma, que sin la dotación requerida y falta de insumos en los hospitales y centros de salud le están haciendo frente a esta inesperada situación, exponiendo sus propias vidas como hemos observado en los últimos tiempos. En cuanto a la educación, como indicador para el logro educativo, responsablemente tenemos que reconocer un total fracaso del régimen en este aspecto, para los alumnos y los docentes, la investigación realizada recientemente por nuestra organización, conjuntamente con la Fundación Para el Desarrollo Integral del Docente (FUDEIND), la UCV y la Hanns Seidel, sobre el “Impacto del Coronavirus en Venezuela” señala en cuanto a los alumnos, que sólo el 10% reporta tener una conexión estable, el 67% no dispone de recursos materiales para el trabajo en casa y el 94% de los docentes opina que la mayoría no tienen buen servicio de electricidad, ni capacitación digital para cumplir con la instrucción del programa “cada familia una escuela “ . Y en general el 92% de las familias, estudiantes y padres no tienen servicios de electricidad, internet, computadoras, ni capacitación digital, según la antes señalada investigación. Nos parece importante destacar en este aspecto unas declaraciones del Dr. José María de Viana Director del IESA, que entre otras cosas señalaba: “Es urgente y necesario mejorar la Educación, el futuro del país depende de la Educación, el fracaso del gobierno se debe en gran parte a que prevalece y prioriza la sumisión política y personal antes que el talento y conocimiento, el problema es la gerencia pública, hay que darle prioridad a los maestros bien formados y bien remunerado lamentablemente se está acabando con la educación, observemos la destrucción de las Universidades UDO,UCV,LUZ, ULA entre otras, por ello estamos obligados a cambiar, debemos pasar al futuro con reglas claras y un proyecto común”.

En cuanto al tercer componente básico del desarrollo humano para su subsistencia como es el ingreso y su indicador el poder adquisitivo, en nuestro país, este componente nos está convirtiendo cada día más pobres, es más, prácticamente en indigentes, en el caso de los docentes, el promedio del salario entre todas las categorías con él cesta ticket y las primas tienen un ingreso promedio de 10 $ es decir 0,3 $ diarios, siendo este último el mayor salario devengado por un profesional graduado en una universidad, con más de 25 años de servicio, con estudios de postgrado etc. Y en peores condiciones están los Educadores al servicio de las gobernaciones en cada uno de los Estados, tienen un ingreso menor, ubicándose en niveles de indigencia dado lo señalado por el Banco Mundial que dice que todo el que gane menos de 1.9 $ diarios vive en pobreza extrema. Esta realidad la ratifica la encuesta ENCOVI al señalar que el” 95% de los venezolanos viven en pobreza por ingresos”, también lo reafirma la investigación realizada por nuestra organización conjuntamente con el Dr. Tulio Ramírez de la UCAB, cuándo afirma: “que más del 90% de los docentes entrevistados se muestran insatisfechos con los salarios, primas y bonos recibidos, es decir que 9 de cada 10 docentes no están conformes y además el 97,2% están insatisfechos con sus condiciones laborales”. Del mismo modo la investigación sobre el” impacto del coronavirus en Venezuela “ante la pregunta sobre las preocupaciones más importantes de los venezolanos, respondieron en el orden siguiente: 1) Adquisición de alimentos. 2) Servicios Públicos. 3) Enfermarse del coronavirus. 4) Acceso a la gasolina y finalmente en 5) lugar la situación política, es decir qué la mayoría de la gente le preocupa principalmente es la comida. Impacta también este indicador del poder adquisitivo, los resultados de las canastas alimentaria y básica respectivamente elaboradas por el CENDAS-FVM del mes de Julio 2020, que se ubicaron en 73.970.110,91 es decir 277,04 $ y en 144.016.052,29 es decir 539,38 $, ya esa cantidad cambió para peor por la hiperinflación y el incremento del valor del dólar qué está sobre los 300.000 Bs por 1 $ al momento de elaborar este documento. Se suman a todas estas realidades del país el pronunciamiento y la opinión negativa de casi todos los Organismos Internacionales: La CEPAL señaló que la región tendrá la peor recesión; El FMI, señala qué Venezuela tiene la mayor inflación del mundo; El Banco Mundial ,el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);la OEA ;El Grupo de Lima; Unión Europea ;La Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde su secretario General habla de una emergencia humanitaria y llama a movilizar recursos para salvar vidas ya que el riesgo es muy grande. En Venezuela hubo este mes dos pronunciamientos importantes de señalar, el de la asamblea FEDECÁMARAS, cuya cifras de cada una de sus cámaras son muy preocupantes para la recuperación del país y señalan entre otras qué Venezuela está colapsada en todos los órdenes a lo largo y ancho del país”, y el informe de la Conferencia Episcopal de Venezuela que también desnuda la grave situación del país denuncia claramente las irregularidades y exhorta a la oposición para que presente actividades, alternativas y acciones que nos conduzcan a un buen resultado.

Políticamente, no existe institucionalidad ni independencia de los poderes públicos, los mismos se exceden en todas sus decisiones, asumiendo competencias de otros poderes como en el caso del recién nombrado CNE, la designación de directivas paralelas en los partidos políticos, inhabilitación y detención a dirigentes políticos y el anuncio sobre la eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente en Diciembre de este año, (que se supone es un poder supraconstitucional ) por parte del poder ejecutivo, en fin estamos en presencia de acciones totalitarias no cónsonas con un sistema democrático tal como el establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por estas, entre otras razones nosotros, en la Federación Venezolana de Maestros, CREEMOS QUE EL PAÍS COMO VA ES INVIABLE, LA DIVISIÓN NOS HA HECHO Y NOS SIGUE HACIENDO UN GRAN DAÑO, SI NO LA SUPERAMOS PODRÍA SER IRREVERSIBLE PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL MISMO, ES NECESARIO UNA ALIANZA POR VENEZUELA, NO SÓLO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LO CUAL APOYAMOS Y SALUDAMOS CON BENEPLÁCITO, SI NO DE TODA LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL TALES COMO FEDECÁMARAS, IGLESIAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CONFEDERACIONES, FEDERACIONES, SINDICATOS, UNIVERSIDADES, ONG, ASOCIACIONES, FUNDACIONES, Y SECTORES SOCIALES ORGANIZADOS. Es necesario que nos reconozcamos como diferentes y seres irrepetibles, pero que nos complementamos y salgamos adelante pensando en que PRIMERO ES LA GENTE , que hoy más del 90% está sufriendo penurias en nuestro país, tenemos todos que reconocer que se ha deteriorado la nación, hay que dignificar el ser humano, la confrontación nos ha destruido y nos sigue destruyendo, SÓLO UNIDOS SALDREMOS ADELANTE, siendo resilientes pero objetivos ante la realidad que nos rodea y sobretodo participando y transformando en positivo la adversidad , construyendo el futuro deseado que nos merecemos todos los venezolanos.

EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL Y SUS SINDICATOS FILIALES

