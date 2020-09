Con 16 áreas recuperadas el alcalde Casanova entregó CDI de Villa Baralt

Afianzando su compromiso con los habitantes de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, entregó este lunes 21 de septiembre, el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Villa Baralt, con 16 áreas totalmente recuperadas para ofrecer una atención digna a los pacientes.

Los trabajos ejecutados por las direcciones de Infraestructura y de Salud municipal, consistieron en la rehabilitación del quirófano, terapia intensiva, enfermería, apoyo vital, hospitalización, esterilización, rayos X, laboratorio, pie diabético, endoscopia, ecografía, consultas, estadística, oftalmología y vacunación.

Las áreas fueron entregadas climatizadas con la instalación de 18 toneladas de aire acondicionado nuevo y 25 toneladas recuperadas. Se iluminó el CDI con 72 lámparas y 5 reflectores LED y se renovaron las salas sanitarias.

Casanova destacó que la rehabilitación fue suspendida por espacio de unos dos meses, debido al ingreso de casos de COVID-19, pero al lograr vencer la curva de contagio del virus en la ciudad y reubicar a los pacientes, se reanudó la obra, que favorece a todos los sectores de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, la más extensa de la entidad.

«Siento satisfacción por el compromiso asumido con el pueblo, con los vecinos de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, que merecen un centro de salud digno y adecuado para el trabajo y para la atención del pueblo; también porque es un compromiso personal con esta parroquia y con el oeste de Maracaibo», expresó.

La Alcaldía estará al frente del cuidado y mantenimiento de este CDI. También se asumió el compromiso de entregar la cocina totalmente renovada antes de finalizar el 2020.

El alcalde estuvo acompañado por parte de su gabinete ejecutivo, el poder popular, dirigentes de la parroquia y por el candidato a la Asamblea Nacional por el circuito 8, Jean Carlos Martínez.

