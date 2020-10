Con B de Bienestar una iniciativa que promueve el triple impacto empresarial

Una plataforma ideal para potenciar cambios positivos sobre la sociedad y el medioambiente

Redefinir el sentido de éxito en la economía, se ha convertido en el punto de partida para contribuir con el mejoramiento de las condiciones ambientales y sociales. Por ello desde Jorge Alvarado & Asociados, nace en el marco de sus 10 años Con B de Bienestar, una iniciativa desde el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial que busca mostrar las posibilidades de crear futuro desde las empresa, promoviendo el compromiso de las mismas a generar un Triple Impacto: Económico, Ambiental y Social.

Con B de Bienestar, surge de la necesidad de compartir y orientar sobre la importancia y las oportunidades alrededor del compromiso con el Triple Impacto Empresarial, su objetivo es combinar el negocio, que tiene que ser rentable, con aportes sociales y el cuidado del medioambiente o ecosistema en el que opera. Desde el enfoque de las Empresas B y las nuevas economías, para hacer un aporte a la generación de escenarios posibles, diferentes, y brindar expectativas positivas de futuro.

Buscando cambiar paradigmas y dejar un legado construyendo una economía más inclusiva y sostenible en el mundo empresarial. Este concepto llega a Radio Digital, con el programa “Empresas, Con B de Bienestar”, transmitido en www.radiocomunidad.com, disponible también en formato podcast y próximamente en su canal de youtube. Su programación gira entorno de los conceptos del Triple Impacto Empresarial, compartiendo información con base a conversaciones francas con profesionales y expertos venezolanos y extranjeros, en Venezuela o en el exterior, todos conectados con las posibilidades de futuro de Venezuela.

Con el fin de brindar un apoyo responsable y efectivo, más allá de la difusión comunicacional, durante este año se creó una alianza para trabajar los temas estratégicos de impacto económico y de negocio, con Ecoequilibrio e InspiraRSE, empresas lideradas por expertos en el área ambiental y social en conjunto a la experiencia de más de 25 años en el sector empresarial de Jorge Alvarado.

A través del valor compartido y posibilidades de un futuro diferente para Venezuela y el mundo, Con B de Bienestar busca redefinir y aterrizar el concepto de éxito en el mundo de los negocios. Mostrar las oportunidades de crear un mejor futuro de evolucionar desde la empresa, con el poder de mercado, con resultados positivos en lo económico e impactos que sumen en lo ambiental y social, en Venezuela. “Las Empresas B no quieren ser solo las mejores del mundo, sino también las mejores para el mundo.”

