Con casi 2000 muertos por el Coronavirus la OMS y China siguen mitiendo sobre la gravedad de la epidemia.

En medio de lo que podría ser la peor pandemia del siglo xxi, tanto la OMS cómo China se han visto envueltos en una situación de ocultamiento de la verdad acerca del coronavirus COVID-19, según la denominación de la OMS.

Sucede que la misma OMS retraso la alerta sanitaria internacional por presiones de China, lo que provocó que muchas personas se infectaran al no activarse de forma temprana los protocolos de protección ante este nuevo virus altamente contagioso. Es decir, la OMS sucumbió a las presiones políticas para retrasar el aviso que posteriormente dió pero ya era muy tarde y cientos de infectados, tal vez miles se movieron alrededor de todo el mundo.

El caso de los reporteros Chinos.

Al menos un par de reporteros chinos que mostraron al mundo la verdad de los hospitales en China, han desaparecido, luego de difundir sendos videos sobre la realidad en los hospitales donde se pueden apreciar bolsas de cadáveres infectados al lado de las personas que esperan por atención, y que tal vez no la hubiesen recibido.

El Médico que advirtió sobre la pandemia y fue obligado a callarse y trabajar sin protección..



Un médico oftamólogo chino advirtió vía redes sociales a finales de 2019 sobre la epidemia, luego el gobierno chino borró los mensajes y obligaron al médico a firmar una declaración de obedecer callarse sobre lo que había visto. Posteriormente lo obligaron a trabajar sin protección, atendió a una mujer infectada y él se infectó, después de varios días de sufrimiento murió a causa del coronavirus.

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó este lunes que ya se han registrado en su país al menos 1.770 muertos por COVID-19, la neumonía causada por el coronavirus SARS-CoV-2, de la que se han diagnosticado hasta el momento 70.548 casos de contagio.

La fuente aseguró que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del domingo), se habían registrado 10.644 casos graves, mientras que 10.844 personas habían sanado.

Añadió que se ha realizado seguimiento médico a 546.016 pacientes en contacto cercano con los infectados, de los cuales 150.539 siguen en observación.

De estos últimos, 7.264 son casos sospechosos de haber contraído el virus.

Los datos suponen un incremento de 105 muertes respecto al día anterior, 100 de las cuales se certificaron en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital y epicentro del brote, y que permanece en cuarentena desde el pasado 23 de enero.

Los cinco decesos restantes se distribuyeron entre las provincias de Henan (3) y Cantón (2), en el centro-este y el sureste del país, respectivamente.

La lista de nuevos positivos sumó otros 2.048 pacientes, de los cuales 1.933 se registraron en la provincia de Hubei.

Asimismo, en su informe, la Comisión agregó 1.425 nombres a la nómina de pacientes que habían superado con éxito la enfermedad y dados de alta.

Hasta la fecha, todos los fallecimientos menos cinco -en Taiwán, Japón, Francia, Filipinas y Hong Kong- se han producido en la China continental y, aunque una treintena de países cuentan con casos diagnosticados de neumonía de Wuhan, China acapara en torno al 99 % de los infectados.

Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea.

Mentiras y más mentiras.

¿Porqué la OMS el máximo organismo mundial sobre la salud, cambia de posición cada semana y a veces a diario?

¿Porqué China, cambió el número de infectados y lo aumento en casi 50%?

