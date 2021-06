Con el 17% de los casos de COVID con variante Delta: Italia elimina obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos, y siendo uno de los primeros países en que el COVID-19 hizo estragos, principalmente en la población de mayor edad.

Italia eliminó este lunes la obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos, un día en el que, además, todas las regiones del país pasan a estar catalogadas como «zona blanca», la de menor riesgo epidemiológico y con la única restricción de llevar mascarilla en espacios cerrados.

«Hoy es un buen día porque todo nuestro país se puede permitir un poco más de libertad, pero tenemos que continuar por el camino de la prudencia y la cautela porque no hemos ganado la batalla todavía; el virus aún circula de manera significativa», dijo el ministro italiano de Sanidad, Roberto Speranza.

Desde hoy, solo es obligatorio ponerse mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público, aunque se mantiene la recomendación de respetar las medidas de precaución como el lavado de manos, la distancia de seguridad y la mascarilla cuando no se pueda respetar esta distancia.

El Valle de Aosta (norte) era la última región que todavía permanecía en «zona amarilla», con algunas restricciones más, pero desde este lunes pasa también a la «zona blanca», con lo que toda Italia se encuentra ahora en la situación de menor riesgo epidemiológico según la clasificación por colores establecida por el Gobierno italiano.

El ministro también advirtió de las nuevas variantes y señaló que Italia está atenta a «lo que está ocurriendo en otros países europeos y el mundo».

La variante delta representa el 16,8 % de los casos en el país, según los últimos datos del Instituto Superior de Sanidad italiano.

La situación sanitaria mejora notablemente en los últimos días en Italia, que este pasado domingo registró 14 fallecidos y 782 nuevos contagios, una cifra que se mantiene en los niveles de septiembre pasado y que supone un descenso de unos 100 casos respecto a hace una semana.

En cuanto a la campaña de vacunación, 17,78 millones de personas ya han completado la pauta, un 32,94 % de la población total mayor de 12 años de edad, mientras que en total se han inyectado 49.890.945 dosis.

Con el 17% de los casos de COVID con variante Delta: Italia elimina obligación de llevar mascarilla was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Europa