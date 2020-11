Con el estreno del álbum «West Coast Story», Julio Ángel presenta «Prendo»

El cantante boricua caracterizado por mostrar a su público un ritmo fresco y diferente, Julio Ángel, estrenó su primer álbum titulado «West Coast Story», compuesto por 11 temas inéditos que desde su fecha de estreno, ya posiciona «Prendo» featuring que comparte junto al intérprete de hip-hop, Kombo The X Writter.

Bajo el sello de Afonico Music, una de las distribuidoras de la casa discográfica Sony Music Entertainment US Latin LLC, Julio Ángel demuestra la capacidad que tiene de pasearse dentro del funk, R&B, Rock, reggaetón y música alternativa en solo 3 minutos o más de buena música.

Todo el disco contó con la producción del puertorriqueño Cathal y visuales de José Nadie y se trabajó una propuesta de arte gráfico para la plataforma de YouTube, por el artista y pintor emergente José Raíces, mejor conocido como Roots, en el que «Prendo» se despliega como el tema promocional.

«Todas las canciones de este álbum relatan una historia al escucharlas y en cada una expongo un pedazo de mi al mundo», asegura Julio Ángel.

«Es cómico ya que este proyecto lo utilicé para mi maestría en relaciones públicas y con esto se decidía si me graduaba y aquí estoy presentándoselo al público, además con mi título», agrega el cantante boricua.

Este proyecto tiene hasta el momento tres videos musicales y están disponibles en su canal de YouTube Julio Ángel Laid Back Music, en el cuál se encuentra «Prendo», tema que relata la historia de olvidar a un amor del pasado a través del despecho.

Por su parte, Julio Ángel, siempre presenta música de calidad y contenido, es por ello que con «West Coast Story» no será la excepción para romper paradigmas en la industria musical, además de llevar su talento mundialmente.

«West Coast Story» se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

