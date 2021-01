Con “Eneamiga” Leo Aldana sigue confiando en la producción dramática venezolana

El animador, actor, y locutor, se mantiene firme en la industria del entretenimiento presentando historias concebidas para la radio, la televisión, y el mundo publicitario…

Leo Aldana es una de las figuras venezolanas más activas de la industria del entretenimiento, y es que sus trabajos como locutor, actor, animador, y modelo, se mantienen en la palestra del show business a pesar de los contratiempos que ha generado la pandemia del Covid 19.

Recientemente Televen estrenó la sériela (fusión de serie y telenovela) “Eneamiga”, un proyecto grabado durante aproximadamente 9 meses en los estudios de RCTV en el año 2018 y en donde Leo se estrenó como protagonista de una historia hecha para la televisión venezolana.

Su experiencia en “Eneamiga” ha sido una de las más fascinantes de su carrera profesional según lo hizo saber, “… ya que era una asignatura pendiente. Nosotros los actores en su mayoría nos formamos y apasionamos pensando en la magia y en la escuela que fue y aún sigue siendo RCTV. Muchos añoramos estar en esa empresa y la recordamos con extremo cariño. Por eso, grabar la sériela en los estudios del famoso canal de Bárcenas fue una experiencia única e inolvidable que atesoraré por siempre” contó.

¿Confía en la producción dramática venezolana?

Sin lugar a dudas; en nuestro país contamos con grandes escritores, actores, personal técnico capacitado y profesional capaz de levantar la industria el día en que las condiciones estén dadas para ello.

¿La pandemia aplacó sus proyectos y metas?

Para nada; es obvio que muchos proyectos, escenarios, y espacios destinados para el arte y otras áreas profesionales tuvieron que hacer un alto por todas las implicaciones que acarrea el Covid 19; pero de nosotros depende reinventarnos y seguir firmes en nuestras áreas. En mi caso, estoy trabajando con “TB3” un podcast que nació en pandemia y a su vez me he mantenido como imagen y voz oficial de Cines Unidos y Movistar.

Entre los pendientes que mantiene Leo Aldana al momento se encuentra “Viajar en Español” (en versión radio y televisión) y es que a consecuencia del Covid 19 ambos proyectos, transmitidos en Onda La Súper Estación y Sun Channel respectivamente, se han detenido hasta nuevo aviso. “Son programas que me llevan a recorrer distintos escenarios del mundo y por la pandemia debemos esperar a que la situación sanitaria mejore para seguir adelante con ello” explicó.

