Con más de 83mil casos! EEUU pasa a ser el país con más contagiados con el Coronavirus COVID-19

EEUU pasa a ser el país con más contagiados con el Coronavirus COVID-19. EE.UU. se ha convertido este jueves en el país más afectado por el nuevo coronavirus tras confirmarse 82.404 casos positivos, según los datos proporcionados por la Universidad John Hopkins.

Previamente EE.UU. se encontraba en el tercer lugar en términos de propagación del mortífero virus, después de China (81.782 casos) e Italia (80.539).

Explicando la causa por la que EE.UU. pasó a encabezar esa lista, el mandatario estadounidense, Donald Trump, sugirió que esto se debe a la gran cantidad de pruebas realizadas en su país. «Creo que se debe a nuestras pruebas. .. Sometemos a pruebas a un número tremendo de personas», dijo Trump.

En la nación norteamericana fallecieron ya 1.070 personas a causa de la enfermedad. El estado más afectado por el brote sigue siendo Nueva York, donde la enfermedad acabó con la vida de 385 personas, mientras que el total de los casos positivos ascendió a 37.258.

Con información de RT.

