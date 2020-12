Con materiales y equipos de minería ilegal GNB aprehendió a dos ciudadanos

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) “La Chinita” a dos ciudadanos que transportaban materiales y herramientas utilizadas para ejecutar labores de minería ilegal, quebrantando la Ley de Minas y la Ley del Ambiente vigentes en la legislación venezolana.

Así lo dio a conocer el Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda quien indicó que gracias a las acciones de seguridad que mantiene efectivos militares del Destacamento N° 627 en el PAC “La Chinita” del municipio Caroní, se logró la detención de estos dos ciudadanos que fueron identificados como Gabriel Arturo Román, de 34 años de edad y Hernández Gómez Jhan Carlos, de 29 años de edad quienes trasladaban en un (01) vehículo tipo camión marca Toyota, modelo Dyna, color blanco, placas 20PAAU, material para labores de minería ilegal.

Igualmente, el G/B Rodríguez Cepeda señaló que entre los materiales y equipos trasladados de forma ilícita se retuvieron un (01) motor diésel de ocho (08) cilindros sin seriales, veintiún (21) metros de mangueras de succión de cuatro (04) pulgadas, cinco (05) metros de manguera de succión de dos (02) pulgadas, una (01) turbina de cuatro (04) pulgadas, un (01) empele y un (01) cilindro de oxígeno para buceo.

Para finalizar aseguró que los apresados fueron puestos a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar.

Con materiales y equipos de minería ilegal GNB aprehendió a dos ciudadanos was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales