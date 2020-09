¿Con qué preparan la comida en McDonald’s? Una mujer guardó una hamburguesa 24 años y sigue sin descomponerse..

.Una mujer ha estado guardando una hamburguesa y unas papas fritas de McDonald’s dentro de una caja en su armario desde hace más de 20 años y esta semana una usuaria de TikTok, Aly Sherb, ha compartido un video con el resultado.

En la grabación, su abuela muestra la comida, que fue comprada originalmente en 1996, pero prácticamente no ha cambiado su aspecto en todo este tiempo. No está claro qué tipo de hamburguesa se ha estado preservando envuelta en una bolsa con el anuncio de las carreras de la Nascar, pero tanto su pan como la carne no parecen estar en descomposición. Lo mismo ocurre con las patatas, que según la mujer «nunca se pudrieron».

El clip, que ha sido visto más de 3 millones de veces, termina con la frase: «Hamburguesa de 24 años, aunque no estoy segura de qué pasaría si se la comiera».

