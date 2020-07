Con recursos de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo se activó quinto motor en Tulé

Con una inversión de 2.400 millones de bolívares por parte de la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, se activó este viernes 24 de julio, el quinto cuerpo de motores que elevará el suministro cerca de 10 mil litros de agua por segundo y mejorará el esquema de distribución en el municipio.

El pasado 22 de mayo, el alcalde bolivariano Willy Casanova, anunció los recursos asignados para la adquisición de este equipo, que se activó en tiempo récord gracias al trabajo articulado con la Gobernación de Zulia, Hidrolago, el Ministerio para la Atención de las Aguas y los alcaldes bolivarianos del eje metropolitano.

Cabe resaltar que a prinicipos de mayo, se había instalado el cuarto equipo de motor, para el sistema de agua que atiende al eje metropolitano que incluye a Maracaibo.

«La inversión que hemos hecho busca llevar soluciones al pueblo en algo tan vital como lo es el suministro de agua, fundamental además para el combate de la pandemia de COVID-19”, expresó Casanova.

Destacó que ahora la Alcaldía se enfocará en las estaciones de bombeo internas en la ciudad, para resolver de manera significativa el suministro de agua potable en barrios, urbanizaciones, comunidades y sectores del municipio.