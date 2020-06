Con una jornada ecosocialista la Alcaldía de Maracaibo celebró el Día del Árbol

Con la siembra de árboles, poda y desmalezamiento de las áreas verdes del conjunto residencial Ciudadela Faría, parroquia Idelfonso Vásquez, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo inició una jornada ecosocialista para celebrar el Día del Árbol.

El director General de Servicios Públicos y el presidente del Instituto Municipal de Ambiente (IMA), Roberto Rojas, indicó que el Día del Árbol es una excelente fecha para comenzar esta primera actividad, de las muchas que la municipalidad pondrá en práctica para rescatar y arborizar los espacios urbanos.

En la jornada, que proyecta durar tres días, los ambientalistas del IMA desmalezarán y podarán 250 metros de bosque urbano.

Se contó además con la colaboración de la Misión Árbol, que donó 20 ejemplares de las especies Cremón y Cují, que fueron sembrados con el apoyo del movimiento ambientalista La Papelera Tiene Hambre.

De igual manera, el equipo de expertos de la Dirección de Aguas logró reinstalar las tuberías de cuatro sistemas de riego de los bosques urbanos, dos de los mismos con diez años en desuso.

Así mismo, se destapó un colector de aguas servidas que afectaba a varios edificios del complejo residencial y se reparó un bote de agua potable, logrando recuperar 3 litros de agua por segundo para que sean aprovechados por los habitantes de los 24 edificios de Ciudadela Faría.

Esfuerzo mancomunado

Por su parte, los activistas del Movimiento Ecologista Venezolano (Meven) pusieron manos a la obra para comenzar a pintar un mural alusivo a la conciencia ecosocialista, que recordará a los vecinos y visitantes la importancia de cuidar los ecosistemas y el ambiente.

De igual manera y en medio de la jornada de siembra, el movimiento cultural 5 de Marzo presentó un perfomance sobre la afrozulianidad y la liberación de los pueblos. Mientras que la Misión Nevado atendió a las mascotas del lugar.

