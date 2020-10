Conciencia ciudadana para avanzar

Opinión-. Ante la rectificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre lo inconveniente de una cuarentena prolongada – ya llevamos 7 meses – es importante retomar el curso normal de nuestras vidas y del avance necesario de nuestras ciudades.

Y frente a esto, es menester indicar que el rol que cada uno de nosotros, como ciudadanos, tomamos es de vital importancia para evitar la propagación del Covid-19 en el ambiente que nos rodea.

Si se suspenden las medidas de cuarentena como estrategia para paralizar la cadena de contagios del Coronavirus y se permite el regreso a la «nueva normalidad», entonces los cuidados que deberíamos tomar – en lo personal y para beneficio colectivo – son de mayor extremo y precisión.

Cada quien debe aprender (sí, escribí aprender) a llevar puesto correctamente el tapabocas; es increíble como al sol de hoy aun existan personas que llevan la nariz fuera del cubrebocas o portan éste en la quijada, insólito.

El lavado de las manos recurrentemente, el empleo de una solución con un concentrado del 70% o más de alcohol, y el distanciamiento social deben ser parte de los nuevos hábitos de la ciudadanía.

Además, los gobiernos – en todos sus niveles – podrían adoptar el esquema de Dinamarca, donde las autoridades danesas enviaron test’s a los hogares de sus ciudadanos y éstos, al sentir algún síntoma o periódicamente sin necesidad de exteriorizar ningún malestar, se testearían con el objeto de no acudir a centros asistenciales para contagiarse o contagiar a otros.

En este caso observamos dos características de una relación avanzada entre el Gobierno y los ciudadanos; pues, el primero toma la iniciativa de un mecanismos de prevención idóneo y de menos riesgos y el ciudadano – a su vez – toma conciencia de su participación y se auto examina y si da positivo deberían decretarse a sí mismos en cuarentena, al cumplir de esta forma con el protocolo.

Ahora bien, ¿existe voluntad por parte de los entes del Estado venezolano a suministrar test de comprobación a la población, y los venezolanos poseen la madurez necesaria para internarse en una cuarentena voluntaria? Lamentablemente creo que no.

Aún nos falta mucha formación ciudadana en este particular; no obstante, es necesario que si en Venezuela se abre la cotidianidad – sin cuarentena – entonces, cada ciudadano debe transformarse en protector de su salud como la de sus semejantes, sería un proceso de unificación social.

Solo a través de la conciencia ciudadana y el compromiso colectivo lograremos avanzar como sociedad, alcanzaremos la mayoría de edad como ciudadanía para progresar, sin embargo toda gran caminata empieza con un paso, es decir, solo participando, actuando y aprendiendo en el proceso lograremos llegar a la meta.

Las maneras de convivencia, tras la llegada del Covid-19, hicieron cambiar las dinámicas de la vida, solo falta que nosotros nos terminemos de adaptar a esta realidad y le saquemos provecho.

María Alejandra Malaver (@malemalaver)

Miembro de la Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela

Conciencia ciudadana para avanzar was last modified: by

En : Opinión