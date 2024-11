Conciencia Clásica Estrena “No Jodas Más, Mujer”

Santo Domingo, R.D.- La renombrada orquesta puertorriqueña Conciencia Clásica está de regreso con su estilo inigualable que mezcla la salsa con el rock, presentando su nuevo sencillo titulado «No Jodas Más, Mujer». Este lanzamiento forma parte del muy esperado tercer álbum de la orquesta, Conciencia Clásica 3, y promete ofrecer a los seguidores una experiencia musical tanto innovadora como divertida.

En “No Jodas Más, Mujer”, Conciencia Clásica se distancia un poco de los temas de conciencia social más serios que usualmente definen su música. “Esto es un vacilón, en donde nos burlamos del machismo latino,” comenta Raúl Eliza, líder, bajista y escritor de todas las letras de Conciencia Clásica. “Quien no ha escuchado a un pana diciendo, que mucho jode esa mujer mía,” añade Raúl Eliza, destacando el tono humorístico y desenfadado de la canción.

Fieles a su concepto, Conciencia Clásica utiliza la melodía de un éxito de rock clásico como base para su arreglo de salsa. En esta ocasión, han elegido «Born to be Wild» de la banda de rock norteamericana Steppenwolf para crear el vibrante y pegajoso tema de “No Jodas Más, Mujer”. Esta fusión de estilos no solo resalta la creatividad del grupo, sino que también ofrece una propuesta fresca y original dentro del panorama musical.

La producción del sencillo fue confiada al talentoso arreglista Emanuel Navarro, quien ha sabido capturar la esencia de ambas músicas para crear un sonido cohesivo y atractivo. La interpretación del tema, como siempre, estuvo a cargo de Arián Viglietti, cuya voz aporta la energía y el carisma necesarios para transmitir el mensaje de la canción.

Sobre Conciencia Clásica

Conciencia Clásica que es la creación del Comandante (Retirado) de la Marina de Guerra Norteamericana, Raúl Eliza se ha establecido como una de las orquestas más innovadoras de Puerto Rico gracias a su capacidad para fusionar géneros y crear una propuesta musical única. A lo largo de su carrera, han sabido combinar letras que invitan a la reflexión con arreglos musicales complejos que incorporan elementos de rock clásico, logrando así un sonido distintivo y atractivo.

“No Jodas Más, Mujer” ya está disponible en todas las plataformas digitales. Los fanáticos pueden disfrutar del nuevo sencillo y anticipar el lanzamiento del tercer álbum de la orquesta, que promete seguir elevando la salsa a nuevas alturas.

