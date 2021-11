Prados del Este, Caracas: Conductor pierde el control deja un motorizado fallecido y varios heridos.

Caracas, Venezuela.- Alrededor de las 12.30 pm de este Miércoles 24 de Noviembre de 2021 , un vehículo modelo Wagoneer antiguo, al parecer presentó una falla mecánica y arrolló a varios motorizados que se resguardaban de la lluvia en la zona adyacente al túnel en la bajada de La Trinidad en la autopista de Prados del Este.

Este aparatoso accidente deja dejó al menos un motorizado fallecido y tres heridos.

Este tipo de sucesos ocurre generalmente por la imprudencia al conducir, y la peligrosidad aumenta si el pavimento está mojado. En esta época del año las calles, autopista y carreteras venezolanas es habitual verlas húmedas debido a la temporada de lluvias.

