Conexión Social Digitel y Venezuela Sin Límites inician segunda campaña DAR de 2020 en apoyo a pacientes oncológicos

Conexión Social Digitel y Venezuela Sin Límites inician la segunda campaña DAR de 2020 para apoyar a pacientes oncológicos

Los usuarios Digitel pueden aportar vida a pacientes oncológicos, enviando un mensaje de texto con la palabra DAR al número 327

Conexión Social Digitel y Venezuela Sin Límites nuevamente se unen, en la segunda campaña DAR de este 2020, para impulsar la recaudación de fondos a través de SMS que beneficiará a dos instituciones de la red de VSL: Fundación Vida y Fancalara. La campaña DAR “Transforma tu aporte en vida” estará activa hasta el 17 de octubre y con ella la operadora invita a sus usuarios en todo el país a sumar vida a pacientes oncológicos, enviando los mensajes de texto que deseen.

Para realizar el donativo, los clientes 412 solo deben enviar la palabra DAR, al número 327 y con ello se financiarán exámenes y estudios médicos de alta especificidad en pacientes infantiles con cáncer de ambas organizaciones no gubernamentales, que están comprometidas en unificar esfuerzos para brindar una mano amiga a la población vulnerable que se ve afectada por enfermedades oncológicas.

La campaña DAR recauda fondos para distintas obras sociales, utilizando la plataforma de mensajería de texto 412, como parte de las acciones sociales que esta empresa realiza a través de su área Conexión Social Digitel. El costo del SMS es de Bs. 10.000 más básico, más impuestos.

Fundación Vida es una institución benéfica y sin fines de lucro, cuya razón de ser es apoyar a quienes deben realizarse exámenes de laboratorio especializados y no cuentan con los recursos necesarios. Desde sus inicios han atendido más de 700 pacientes y realizado más de 1200 exámenes.

Por su parte, Fancalara es una organización que nace en 1988 en el estado Lara y que trabaja por la recuperación de niñas, niños y adolescentes con cáncer a través del aporte de: tratamientos, insumos médicos, orientación psicológica y exámenes a pacientes del Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga y del Hospital del Seguro Social Pastor Oropeza, ambos ubicados en la ciudad de Barquisimeto.

Con esta iniciativa, Digitel reafirma su compromiso social y continúa incentivando la solidaridad de los usuarios 412 con proyectos que fortalezcan institucionalmente a más ONG. Los detalles de sus actividades se pueden conocer en la página web digitel.com.ve así como en las cuentas de Facebook e Instagram @Digitel412

