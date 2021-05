Conexiones 5G globales alcanzaron 401 millones en 2020

Conexiones 5G globales alcanzan 401 millones en 2020; adopción tres veces más rápida que LTE.

163 redes 5G comerciales desplegadas.

Las redes 5G se aproximan a una masa crítica de despliegues de redes comerciales y suscriptores en el mundo, lo que señala que habrá una rápida curva ascendente de adopción tecnológica durante los próximos años, según 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para América.

Según datos provistos por Omdia, el mundo sumó 385,5 millones de suscriptores 5G entre el T4 2019 y el T4 2020, conquistando un total de 401 millones de conexiones 5G en el mundo, y sobreponiéndose a los retos de una pandemia mundial y vientos económicos adversos. A diciembre de 2020, la quinta generación de tecnología inalámbrica (“5G”) se aceleró a tres veces la tasa de adopción de crecimiento de suscriptores que 4G LTE, que requirió cinco años completos para alcanzar el mismo nivel de aceptación de parte de los suscriptores, lo que representa in incremento de suscriptores del 2.500 por ciento en el último año. Se prevé que la cantidad de conexiones 5G lleguen a los 619 millones mundialmente para el término de 2021.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, aseguró: “La 5G se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo de su potencial total, mientras que la industria acaba de marcar la segunda entrada de un partido de baseball de nueve entradas. En el segundo año completo de disponibilidad de 5G a nivel comercial, la industria pasó de tener 15,4 millones de suscriptores a 401 millones. La adopción de las conexiones 5G se acelerará significativamente en los próximos años.”

Omdia proyecta que, al término de 2025, las conexiones 5G mundiales habrán alcanzado los 3.400 millones. A nivel regional, se prevé que la cantidad de conexiones se ubique en 451 millones en América del Norte y en 167 millones en el Caribe y América Latina a finales de 2025.

Desde el punto de vista de la disponibilidad comercial, otras 105 redes 5G se activaron en el mundo en 2020, llevando el total de redes 5G a 163. Se prevé que la cantidad de redes 5G comerciales alcance las 277 al término de 2021, según datos de TeleGeography. La creciente disponibilidad de dispositivos habilitados para 5G también floreció; la Asociación Mundial de Proveedores Móviles (GSA, por la sigla en inglés) señala que, a la fecha, existen 628 dispositivos 5G anunciados, de los cuales 404 se encontraban disponibles comercialmente al término de febrero de 2021.

Además de las conexiones 5G, las conexiones 4G LTE también vieron un crecimiento robusto en 2020, superando las proyecciones de fin de año que apuntaban 5.730 millones para alcanzar un total de 6 mil millones de conexiones. De estas, 499 millones de conexiones 4G LTE corresponden a América del Norte y 407 millones a América Latina y el Caribe.

En el desglose regional, América del Norte tenía 19,96 millones de conexiones 5G y 499 millones de conexiones LTE al finalizar el T4 2020. Para la región, esto representa un crecimiento anual de 5G del 4098%, y una ganancia de más de 19,5 millones de conexiones 5G durante el año. Mientras tanto, 4G LTE sumó más de 22 millones de conexiones en 2020, lo que constituye un crecimiento del 4,7%.

Tan solo en los inicios de la 5G en América Latina y el Caribe, la región vio 6.340 suscripciones nuevas a 5G durante 2020. En contraste con ello, LTE continuó su crecimiento fuerte, culminando el T4 2020 con 407 millones de suscripciones LTE (13% de crecimiento interanual).

Según José Otero, Vicepresidente para el Caribe y América Latina de 5G Americas «Dos elementos pueden contribuir a la proliferación de nuevas redes comerciales 5G en América Latina y el Caribe. Primero, la mayor disponibilidad de dispositivos aptos para 5G, en especial para servicios inalámbricos fijos. Segundo, los esfuerzos de los gobiernos por acelerar el lanzamiento de redes 5G que incluyan procesos de asignación de espectro, proyectos de incubadoras de 5G, anuncios de subastas de espectro e incentivos para realizar pruebas en 5G.”

La cantidad de redes que utilizan tecnologías 4G y 5G a marzo de 2021 se sintetiza de esta manera:

Mundialmente:

5G: 163

LTE Advanced: 340

LTE: 678

América del Norte:

5G: 10

LTE Advanced: 11

LTE: 20

América Latina y el Caribe:

5G: 13

LTE Advanced: 48

LTE: 124

