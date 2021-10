Conexiones 5G mundiales en rápido crecimiento

Las conexiones 5G aumentan el 67% en América del Norte

• Las conexiones 5G mundiales alcanzan 429 millones en el T2 2021: 41% más que en el T1

• 182 redes 5G comerciales desplegadas mundialmente.

BELLEVUE, Washington – 22 de septiembre de 2021 – La adopción de la quinta generación de tecnología inalámbrica (“5G”) por parte de los suscriptores aumentó significativamente, con un recuento de conexiones inalámbricas mundiales para el segundo trimestre de 2021 que alcanzó los 429 millones, según datos de Omdia, declaró 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para las Américas.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, afirmó: “5G está avanzando a un ritmo muy rápido. Sin embargo, la velocidad de adopción por parte de los suscriptores recién comienza a acelerarse. La 5G será fundacional para una nueva era de innovación tecnológica alrededor del mundo.”

Según Omdia, el mundo sumó 124 millones de conexiones 5G entre el T1 y el T2 de 2021, aumentando 41% de 305 millones a 429 millones. La 5G sigue en camino rumbo a triplicar la cantidad de conexiones en 2020 y se proyecta que alcanzará los 692 millones en el mundo al término del año calendario.

Además, se encendieron diez redes 5G comerciales en el mundo durante el T2 2021, llevando el total mundial a 182 redes, según datos de TeleGeography. Se prevé que esa cifra llegará a 220 al término de 2021 y a 323 al término de 2023.

Las proyecciones a futuro para la 5G y 4G LTE de Omdia siguen saludables, con estimaciones de que las conexiones 5G mundiales alcancen 4.700 millones en 2026. De ese total, 512 millones provendrían de América del Norte y 277 millones de América Latina y el Caribe.

La analista en jefe de Omdia, Kristin Paulin, aseguró: «Hay varios factores que están impulsando la adopción de 5G en América del Norte, incluida la cobertura de 5G, la no diferenciación de planes de servicio 5G, las promociones de dispositivos 5G, y el comienzo de contenidos ricos en 5G como parte de un paquete.”

Por región, los datos de Omdia indican que América del Norte tenía un total de 44,6 millones de conexiones 5G al término del T2 2021, lo que significa 17,9 millones más de conexiones 5G y un crecimiento del 67 por ciento respecto del trimestre anterior. Además, tenía 501 millones de conexiones LTE al término del T2 2021, lo que indica un declive del 0,66 por ciento trimestral en esta tecnología.

En su primer año de disponibilidad comercial, en América Latina y el Caribe, las conexiones 5G alcanzaron las 15.706, lo que incluye 11.655 nuevas conexiones durante al año pasado. LTE continúa siendo la tecnología celular inalámbrica dominante en la región, con 454,8 millones de conexiones, o 71 millones de nuevas suscripciones LTE respecto del año pasado, lo que representa el 18,4 por ciento de crecimiento anual.

Según José Otero, Vicepresidente para el Caribe y América latina de 5G Americas: «La expansión geográfica que se está produciendo en redes de banda ancha móvil optimizadas junto con la mayor disponibilidad de terminales que dan soporte a esta tecnología están impulsando la adopción de la 4G en mercados tales como Brasil, Colombia y México. Al otro extremo del espectro, 2G y 3G continúan perdiendo suscriptores frente a operadores que comienzan a planificar su desconexión y prepararse para la demanda masiva e inminente por servicios 5G, que se prevé comenzará en 2024.»

En síntesis, estos son los despliegues de redes 5G y 4G LTE a septiembre de 2021, según TeleGeography y 5G Americas:

5G:

Global: 182

América del Norte: 10

Caribe y América Latina: 15

4G LTE:

Global: 695

América del Norte: 19

Caribe y América Latina: 127

Conexiones 5G y 4G LTE al T2 2021, según datos de Omdia:

5G:

Global: 429 M

América del Norte: 44,6M

Caribe y América Latina: 15,7 M

4G LTE:

Global: 6.400 M

América del Norte: 501 M

Caribe y América Latina: 454,8 M

Visite www.5GAmericas.org para más información, cuadros de estadísticas, y un listado de despliegues LTE y 5G por operador y por región. Los datos de suscripciones y pronósticos son suministrados por Omdia y los datos de despliegues por TeleGeography (GlobalComm).

