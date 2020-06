Conexiones a 5G en el mundo ya suman 63,6 millones

BELLEVUE, Washington –24 de junio de 2020 – El avance de la 5G en conexiones y despliegues continúa a pesar de la pandemia por COVID-19 y la consiguiente desaceleración económica, según 5G Americas, la asociación de la industria y la voz de la 5G y LTE para América. Según datos de Omdia, al 1T 2020, ya había más de 63,6 millones de conexiones 5G mundialmente, lo que representa un crecimiento del 308.66% respecto del 4T 2019.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “Mundialmente, 5G continúa siendo la generación de tecnología inalámbrica celular más veloz de la historia, incluso en medio de la pandemia que azota al mundo. En América del Norte, estamos viendo un aumento fuerte y consistente de nuevos suscriptores a 5G al tiempo que se lanzaron nuevos dispositivos que pueden aprovechar las frecuencias de ondas de bandas bajas y milimétricas. Al mismo tiempo, se están sumando nuevas capacidades de red.”

En el mundo, actualmente existen 82 redes 5G comerciales, una cifra que se multiplicaría por más de dos para ubicarse en 206 al término de 2020, según datos de TeleGeography. Además, ya hay más de 100 modelos de dispositivos 5G comerciales disponibles en el mundo, según el informe Ericsson Mobility June 2020, con un respaldo creciente para las bandas de frecuencias bajas, medias y milimétricas (mmWave).

Pese a la fortaleza global dada por la cantidad de despliegues de redes 5G, comienzan a surgir diferencias regionales debido a los impactos localizados de la pandemia por COVID-19. Según José Otero, Vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Americas: “El impacto de COVID-19 finalmente se está sintiendo en la industria de las telecomunicaciones de América Latina y el Caribe. La reducción en las remesas que llegan desde Europa y América del Norte sumada a los cierres obligatorios impuestos por muchos gobiernos regionales redujo el poder adquisitivo de un gran porcentaje de la población”.

En el nivel regional, al término del 1T 2020, América del Norte tenía 1,18 millones de conexiones 5G y 494 millones de conexiones LTE. Esto significaba un crecimiento del 100% en 5G, una ganancia de 591.000 conexiones 5G durante el trimestre y un crecimiento del 2,34% para LTE, aumentando 11,3 millones de conexiones LTE durante el trimestre. Para América Latina y el Caribe, el T1 2020 vio 3.004 suscripciones 5G (142.85% de crecimiento del T4 2019 al T1 2020) y 372 millones de suscripciones LTE (3% del T4 2019 al T1 2020), respectivamente.

Hacia el futuro, Omdia proyecta que las conexiones 5G alcanzarán 238 millones en el mundo para fines de 2020, de las cuales América del Norte representará 10 millones de conexiones. Según Kristin Paulin, Analista Senior de Omdia: “Prevemos que el crecimiento aumentará en el segundo semestre del año, luego de la liberación de los confinamientos, además de la continua expansión de las redes 5G y la disponibilidad de más dispositivos 5G.” América Latina y el Caribe representará 270.000 conexiones adicionales para fin de año. Las conexiones mundiales a LTE de 4G permanecen fuertes y se prevé que alcancen los 5.700 millones, de los cuales 506 millones (4.8% de crecimiento anual) provendrán de América del Norte y 404 millones (11.8% de crecimiento anual) corresponderán a América Latina y el Caribe.

Para minimizar el impacto de la pandemia, algunos gobiernos de América Latina y el Caribe han realizado ajustes a los impuestos y términos de los servicios de comunicaciones. Además, Otero afirma que “la falta de dispositivos ocasionada por obstáculos globales de logística redundó en un crecimiento negativo de la cantidad de suscriptores y una menor adopción de tecnologías más nuevas. Se prevé que hasta tanto se normalice la situación, se demorarán todos los procesos de asignación de espectro, y no se lanzarán nuevas redes durante este período”.

En general, al 15 de junio de 2020, se han desplegado las siguientes cantidades de redes con tecnologías inalámbricas, según TeleGeography:

Global:

5G: 82

LTE Advanced: 328

LTE: 677

América del Norte:

5G: 7

LTE Advanced: 9

LTE: 20

América Latina y el Caribe:

5G: 5*

LTE Advanced: 50

LTE: 127

*Fuente: TeleGeography y 5G Americas.