Confirmado al menos Un caso de Viruela del Mono en el departamento de La Guajira

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, COLOMBIA.-

El individuo al que se le ha detectado la viruela del Mono es un hombre de 35 años que han aislado debido a la alta tasa de contagio que posee la enfermedad, también aislaron a sus sus contactos cercanos ya que la misma tiene una ventana de hasta 26 días de incubación y desde el los primeros días de contagiarse el ser humano puede distribuir la enfermedad en su entorno.

En el departamento de La Guajira confirmaron el primer caso de viruela del mono, con el que ya serían más de 20 las personas contagiadas con el virus en Colombia.

El secretario de Salud de La Guajira, Armando Pulido, dijo a Blu Radio que había “recibido por parte de Instituto Nacional de Salud la confirmación de este primer caso de la viruela del mono”.

El paciente, un hombre de 35 años, se encuentra aislado, así como sus contactos cercanos, en el municipio de Albania, “y lo tenemos en estricta vigilancia”, añadió el funcionario.

«Esta persona está estable, tiene algunos síntomas”, precisó el secretario de Salud de La Guajira, informó Noticias Caracol.

La persona con viruela del mono estuvo hace poco en Bogotá, donde más casos se han reportado.