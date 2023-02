Confirmado! Comienza el pago del Bono de Guerra Económica Febrero 2023, Monto a Cobrar

Confirmado! Comienza el pago del Bono de Guerra Económica Febrero 2023

Como lo indicamos en nuestra actualizaciones previa del cronograma de pago de pensiones y bonos se comenzó a depositar el bono de guerra hoy viernes 17.

La información oficial es que a partir de este viernes 17 de febrero y de manera paulatina, el Gobierno nacional abonará el bono Contra la Guerra Económica correspondiente al febrero a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor.

A través de la redes sociales del Canal Patria Digital anunciaron que el monto de este beneficio que se paga a los adultos de la tercera edad es de 390 bolívares.

Lo depositado a través de la plataforma Patria equivale a 15,99 dólares según tasa del Banco Central de Venezuela.

El último bono Contra la Guerra Económica otorgado a los pensionados fue en enero, de 290 bolívares.